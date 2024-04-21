Россия и Китай подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев и главком ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Накануне стало известно, что Моисеев и российская военная делегация с рабочим визитом прибыли в Китай. В рамках поездки они посетят симпозиум и встретятся с представителями ВМС разных стран.
Российская и китайская стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между флотами РФ и КНР.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия двух стран для обеспечения безопасности и стабильности в Мировом океане.
Читайте также:
Главком ВМФ России Моисеев прибыл с рабочим визитом в Китай
Адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ России
Половинкин: КГНЦ на основе СВО сделает корабли ВМФ РФ «невидимыми»
Анастасия Чинкова