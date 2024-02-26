МИД КНР оценил слова нардепа Гончаренко о готовности ВСУ воевать с Китаем

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Блоковая конфронтация не способна обеспечить безопасность ни одной стране во всём мире. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин.
Отвечая на агрессивное высказывание киевского депутата, официальный представитель китайского МИД заметила, что «блоковая конфронтация» — это плохой путь к миру. Мао Нин подчеркнула, что Китай был и остаётся ответственной державой, а потому продолжит поиски конструктивной роли в разрешении кризиса на Украине политическими методами.
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