Орбан прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин. Там он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши.
«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин. В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», — сообщил Берталан Хаваши.
В пятницу премьер с делегацией прибыл в Россию и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что его визит в Москву продиктован поиском мира на Украине, а также интересами Венгрии и других стран.
По словам Орбана, поездка в Российскую Федерацию не стала для него чем-то новым, ведь он и раньше встречался с Владимиром Путиным. Он уточнил, что сначала им было сложно найти общий язык из-за достаточно сложного исторического общего прошлого России и Венгрии.
Конфликт на Украине может расколоть мир на блоки, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова