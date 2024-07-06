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Орбан назвал последствия конфликта на Украине для мира

Орбан: украинский конфликт вновь грозит разделением мира на блоки
06 июля 2024, 23:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине может расколоть мир на блоки, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает агентство MTI.
Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и активные экономические отношения со всеми государствами.

«Страны [Организации тюркских государств] ОТГ являются нашими хорошими партнерами в этом», – отметил политик.



По его словам, они являются важной основой глобального сотрудничества между Востоком и Западом.

Ранее Орбан предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине, но тот отверг его идею.

До этого премьер-министр Венгрии сделал аналогичное предложение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, однако последний также не воспринял предложение.

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#переговоры
Американский разведывательный БПЛА зафиксировали возле Калининградской области
06 июля 2024, 23:34

Фото: istockphoto/sommersby

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk обнаружили недалеко от Калининградской области, передает Telegram-канал Shot.
Сейчас дрон барражирует над территорией Польши. Он находится примерно в 50 километрах от границы.

Ранее в Государственной думе заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь.

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#севастополь
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Посол высказался о визите российских кораблей в Венесуэлу
Мелик-Багдасаров: визит кораблей в Венесуэлу показывает пример дружбы
06 июля 2024, 23:19

Фото: iStock/Roman Zaika

Визит кораблей Северного флота России в порт Ла-Гуайра в Венесуэле и участие моряков в параде, посвященном Дню независимости, являются примером дружбы и сотрудничества между государствами, сообщил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Они прибыли накануне Дня независимости Венесуэлы, и вчера группа российских моряков приняла участие в параде, пройдя вместе с венесуэльскими солдатами по Пасео Лос-Просерес перед конституционным президентом Николасом Мадуро в знак нашей безусловной солидарности», – заявил он.

Ранее стало известно, что ударная группа кораблей Северного флота России покинула венесуэльский порт, где располагалась с дружественным визитом.

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#флот
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В офисе Зеленского рассказали о способе передачи России мирных предложений
Подоляк: Украина может передать России свои мирные предложения через посредников
06 июля 2024, 23:09

Фото: istockphoto/Diy13

Киев допустил возможность передачи мирного предложения России через посредников, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua».
В рамках телемарафона Подоляк подчеркнул, что данный способ работал при заключении зерновых сделок.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является таким посредником. Он подчеркнул, что когда кто-то выступает «за немедленное прекращение огня», это означает, что страна не готова к посреднической миссии.

Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.

Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.

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Орбан предложил Путину подумать о временном прекращении огня на Украине
06 июля 2024, 22:11

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину подумать о возможности временного прекращения огня на Украине во время переговоров в Москве. Об этом венгерский политик сообщил изданию Die Weltwoche.
По словам Орбана, глава России был «настроен неоптимичстично». Венгерский премьер также добавил, что такой же вариант он предложил Зеленскому, однако тот отказался, объяснив, что РФ может воспользоваться этими обстоятельствами.

Несмотря на позиции России и Украины, Виктор Орбан пообещал в следующий раз еще раз поднять тему временного перемирия.

Ранее Владимир Путин отметил, что украинское руководство отказывается от прекращения огня из-за последующей за ним отмены военного положения, которое дает Зеленскому возможность остаться у власти. Выборы президента на Украине были отменены именно под этим предлогом.

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#рф
#переговоры
#венгрия
#сво
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Мали, Нигер и Буркина-Фасо создали оборонный Альянс государств Сахеля
06 июля 2024, 21:52

Фото: iStock/PeterHermesFurian

Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании оборонной конфедерации Альянс государств Сахеля. Об этом сообщают РИА Новости. По их данным, документ визировали на трехстороннем саммите в столице Нигера Ниамее с подписями глав государств: полковника Ассими Гоита из Мали, бригадного генерала Абдерахмана Тчиани из Нигера и Ибрагима Траоре из Буркина-Фасо.
Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам представителей государств, это произошло потому, что сообщество «находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов».

До этого ЭКОВАС ввело санкции против каждой из трех стран и отстранило их от участия в сообществе и Африканском союзе. Причиной тому назвали приход военных к власти в Нигере, Буркина-Фасо и Мали.

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#мали
#африка
#оборона
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Мирошник: Киев ответит за жестокое убийство российского военнопленного
06 июля 2024, 21:27

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Киев ответит за жестокое убийство российского военнопленного. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность», — прокомментировал Мирошник.

Дипломат добавил, что информация американской газеты The New York Times об убийстве военнопленного РФ, который просил ему помочь, будет проверяться и анализироваться, а компетентные органы проведут расследование.

Мирошник резюмировал, что власти потребуют проверять такие сведения от международных организаций, которые имеют на Украине представителей.

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#россия
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#война
#сво
#новости
#всу
#посол
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«Вполне логично»: на какие три главные вопроса Орбана ответил Путин
Орбан рассказал о трех вопросах Путину об Украине и безопасности в Европе
06 июля 2024, 21:07

Фото: сайт Кремля

О трех вопросах, заданных президенту РФ Владимиру Путину, в беседе с Die Weltwoche рассказал венгерский премьер Виктор Орбан. Они касались украинского конфликта и архитектуры европейской безопасности.
«Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, это были три вопроса», — сказал Орбан.

Сначала премьер-министр спросил мнение Путина по имеющимся сценариям переговоров о мире на Украине, «на обсуждение которых Россию даже не пригласили». Глава государства ответил, что не может быть какого-либо диалога без участия в нем всех сторон.

«Так что чего бы они ни делали без него — значения это не имеет. Что вполне логично», — добавил политик.

Во втором вопросе Орбан затронул возможность прекратить огонь до переговоров. Путин отметил маловероятность такого развития событий, потому что киевский режим использовал бы это в военном смысле. При этом президент подчеркнул готовность Москвы к диалогу.

Потом венгерский премьер-министр спросил российского лидера о его видении будущей архитектуры безопасности Европы. Путин сказал, что Москва имеет детальный план того, как могли бы развиваться отношения между РФ и Западом.

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#новости
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Песков: Путин и Моди проведут переговоры в Москве в узком и расширенном составах
06 июля 2024, 21:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве проведут переговоры в узком и расширенном составах. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова сообщил журналист Павел Зарубин.
«Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций», – пояснил Дмитрий Песков
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8-9 июля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что это будет одна из первых, если не самая первая зарубежная поездка главы индийского правительства после выборов, в ходе которой стороны обсудят весь спектр многогранных взаимоотношений между Индией и Российской Федерацией.

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Стали известны новые подробности диверсий на «Северных потоках»
Welt: взрывы на «Северных потоках» планировали еще в 2014 году
06 июля 2024, 19:59

Подрывы на нитях газопровода «Северный поток» планировались еще до присоединения крымского полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщили журналисты Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию следователей и спецслужб.
Обозреватели подчеркнули, что следствие не располагает доказательствами причастности Киева к диверсии. По данным экс-главы немецкой разведки (BND) Герхарда Шиндлера, улики, которые свидетельствуют о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком является республиканская власть.

В прошлом году, пишет Welt am Sonntag, польские коллеги передали немецким разведчикам информацию о лицах, которые могут иметь отношение к произошедшему и, по предварительным данным, «связаны с Москвой». В частности, речь идет о членах экипажа яхты «Андромеда», имевших гражданство РФ, поэтому в Польше пришли к выводу, что подрыв заказала Россия.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября 2022 года.

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