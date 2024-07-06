Орбан назвал последствия конфликта на Украине для мира

Фото: сайт Кремля
Конфликт на Украине может расколоть мир на блоки, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает агентство MTI.
Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и активные экономические отношения со всеми государствами.
По его словам, они являются важной основой глобального сотрудничества между Востоком и Западом.
Ранее Орбан предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине, но тот отверг его идею.
До этого премьер-министр Венгрии сделал аналогичное предложение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, однако последний также не воспринял предложение.
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«Страны [Организации тюркских государств] ОТГ являются нашими хорошими партнерами в этом», – отметил политик.
По его словам, они являются важной основой глобального сотрудничества между Востоком и Западом.
Ранее Орбан предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине, но тот отверг его идею.
До этого премьер-министр Венгрии сделал аналогичное предложение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, однако последний также не воспринял предложение.
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Александр Климов