Орбан назвал последствия конфликта на Украине для мира

Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании оборонной конфедерации Альянс государств Сахеля. Об этом сообщают РИА Новости. По их данным, документ визировали на трехстороннем саммите в столице Нигера Ниамее с подписями глав государств: полковника Ассими Гоита из Мали, бригадного генерала Абдерахмана Тчиани из Нигера и Ибрагима Траоре из Буркина-Фасо.