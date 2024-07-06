Орбан рассказал о переговорах с Путиным

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров. Об этом сообщает Die Weltwoche.
Венгерский политик также отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность главы российского государства. Орбан подчеркнул, что в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет базироваться на взаимном уважении.
Премьер добавил, что они оба до сих пор придерживаются данного принципа.
Напомним, днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в московском аэропорту Внуково. Он прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее Орбан заявлял, что его визит в РФ — это следующий шаг для продолжения «мирной миссии».
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Премьер добавил, что они оба до сих пор придерживаются данного принципа.
Напомним, днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в московском аэропорту Внуково. Он прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее Орбан заявлял, что его визит в РФ — это следующий шаг для продолжения «мирной миссии».
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Екатерина Коршунова