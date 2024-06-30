МИД КНР сообщил о предстоящих визитах Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан

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Председатель КНР Си Цзиньпин планирует 6-8 июля посетить с рабочим визитом Казахстан и Таджикистан. Об этом сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин.
В рамках поездки китайский лидер примет участие в работе 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдёт в Астане, указано в сообщении на официальном сайте МИД КНР. Кроме того, Си Цзиньпин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершит государственный визит в эти две страны.
Председатель КНР вместе с Эмомали Рахмоном примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана. Эти здания органов государственной власти были построены на грант Китая в 230 миллионов долларов.
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Александр Бойцов