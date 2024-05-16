Си Цзиньпин назвал эталоном отношения между РФ и Китаем

Фото: Сайт Кремля
На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки.
Си Цзиньпин назвал российско-китайские взаимоотношения между крупными державами эталоном и добавил, что Китай намерен сохранить с Россией добрососедские отношения и остаться надежными партнерами.
В свою очередь, Владимир Путин отметил, что отношения между странами не направлены против кого-либо.
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В свою очередь, Владимир Путин отметил, что отношения между странами не направлены против кого-либо.
«Россия и КНР совместно отстаивают принципы демократии и порядка в мире», – заявил президент России.
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Анастасия Хохлова