МИД КНР: США являются главным источником ядерной угрозы

Фото: istockphoto / Gerasimov174
Министерство иностранных дел Китая считает США главным источником ядерной угрозы и стратегических рисков в мире, сообщили в ТАСС.
«Соединённые Штаты, имея самый мощный ядерный арсенал, продолжают придерживаться политики ядерного сдерживания, основанной на возможности первого применения. Они вкладывают в развитие своей ядерной триады и адаптируют стратегии сдерживания к другим странам», – заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Мао Нин призвала президента США ответственно подойти к ядерному разоружению и сократить арсенал, прекратить расширение мер ядерного сдерживания и создание альянсов. Иначе это может нарушить глобальную и региональную стабильность.
Ранее кандидат в президенты США Трамп опасался, что Китай превзойдет США по количеству ядерного оружия. Генсек НАТО Столтенберг прогнозировал, что к 2035 году у Китая будет 1500 ракет, способных достичь Европы и США.
Представитель посольства КНР в США заявил, что США, несмотря на самый мощный и современный ядерный арсенал, подрывают режим нераспространения ядерного оружия.
Читайте также:
Стала известна цель визита премьера Индии на Украину
В Госдуме назвали последствия передачи Украине дальнобойных ракет JASSM
США готовят ядерный ответ: Байден заявил о планах противостоять России
Мира Полтева