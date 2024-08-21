В Госдуме назвали последствия передачи Украине дальнобойных ракет JASSM

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Российская Федерация даст зеркальный ответ на передачу США дальнобойных ракет Украине, если Вашингтон примет такое решение. Об этом информирует ТАСС.