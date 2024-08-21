В Госдуме назвали последствия передачи Украине дальнобойных ракет JASSM

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Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Российская Федерация даст зеркальный ответ на передачу США дальнобойных ракет Украине, если Вашингтон примет такое решение. Об этом информирует ТАСС.
По словам Шеремета, американские власти должны понимать, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации на планете. Однако она готова дать зеркальный ответ на агрессивные действия.
Если крылатые ракеты JASSM будут переданы Украине, Соединенные Штаты Америки станут спонсорами терроризма и соучастниками убийства российских граждан. Он отметил, что США систематически нарушают международные законы и правила в последнем десятилетии, вмешиваясь в дела суверенных государств.
Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Джо Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
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Если крылатые ракеты JASSM будут переданы Украине, Соединенные Штаты Америки станут спонсорами терроризма и соучастниками убийства российских граждан. Он отметил, что США систематически нарушают международные законы и правила в последнем десятилетии, вмешиваясь в дела суверенных государств.
«Абсолютно закономерно, что они (США) обрели большое количество врагов, мечтающих о реванше, которые в свою очередь сегодня стремятся заполучить российское дальнобойное летальное оружие, способное достать до Вашингтона из любой точки планеты и не имеющее аналогов, а также возможности ему противодействовать в мире», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Джо Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
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Дарья Осипова