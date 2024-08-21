Стала известна цель визита премьера Индии на Украину

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который посетит Киев 23 августа, намерен поделиться своими взглядами на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Моди уже отправился в Польшу и планирует посетить Киев. Это будет первый визит премьер-министра Индии на Украину с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад.
О визите Моди в Киев стало известно 19 августа. Сообщалось, что во время визита он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами.
Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.
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«Как друг и партнёр, мы надеемся на скорое восстановление мира и стабильности в регионе», — заявил Моди перед отъездом в Варшаву.
О визите Моди в Киев стало известно 19 августа. Сообщалось, что во время визита он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами.
Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.
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Мира Полтева