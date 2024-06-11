МИД КНР: Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество России и Китая

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Третьи страны не должны подрывать сложившееся и успешно действующее торгово-экономическое сотрудничество Пекина с Москвой. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Дзянь.
Выступая на брифинге перед журналистами, дипломат подчеркнул, что Китай не приемлет никаких незаконных односторонних санкций. По его словам, нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем не должно нарушаться и подвергаться какому-либо воздействию третьих стран. Линь Дзянь также подчеркнул, что Пекин предпримет меры по защите прав и законных интересов китайских компаний.
На прошлой неделе в западных СМИ появилась информация, что страны G7 могут сделать «жёсткое предупреждение» небольшим китайским банкам, которые якобы помогают России обходить санкции. Кроме того, на саммите «Большой семёрки» 15-17 июня в Италии лидеры стран будут обсуждать «угрозу, исходящую от активно развивающейся торговли России и Китая».
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Александр Бойцов