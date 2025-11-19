МИД КНР: Япония не осознала военные преступления и не готова отвечать за безопасность мира

19 ноября 2025, 17:06

В Китае усомнились в праве Японии занять место в Совбезе ООН

Фото: Istock / AlxeyPnferov

Китай выступил против идеи предоставления Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, её слова приводит Reuters.





По словам дипломата, Япония не осознала в полной мере преступления, совершённые ею во время Второй мировой войны, и потому не может претендовать на место среди мировых держав, отвечающих за поддержание глобальной безопасности.



