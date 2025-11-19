МИД КНР: Япония не осознала военные преступления и не готова отвечать за безопасность мира
В Китае усомнились в праве Японии занять место в Совбезе ООН
Китай выступил против идеи предоставления Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, её слова приводит Reuters.
По словам дипломата, Япония не осознала в полной мере преступления, совершённые ею во время Второй мировой войны, и потому не может претендовать на место среди мировых держав, отвечающих за поддержание глобальной безопасности.
«Япония должным образом не осознала свои военные преступления. Такое государство не может нести ответственность за поддержание мира и безопасности и поэтому не имеет права быть членом Совбеза Организации Объединенных Наций», — подчеркнула Мао Нин.Представитель МИД также напомнила, что Япония в XX веке «развязала агрессивную войну», принёсшую «огромные страдания народам Азии и всего мира», и подчеркнула, что эта историческая память остаётся важнейшим фактором в международных отношениях.
Кроме того, Мао Нин обвинила премьер-министра Японии Сакаэ Такаити во «вмешательстве во внутренние дела Китая» — по её словам, заявления Токио о Тайване являются неприемлемыми и расцениваются как попытка оказать давление на Пекин.
Китай последовательно выступает против расширения списка постоянных членов Совбеза ООН за счёт Японии. В Токио же, напротив, неоднократно заявляли, что страна готова взять на себя дополнительные обязательства в сфере глобальной безопасности.