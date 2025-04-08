МИД: консультации с США по работе дипломатов продолжатся в ближайшие дни

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Российско-американские консультации по работе дипломатов продолжатся в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. Уточняется, что встречи пройдут в турецком Стамбуле. Формат и состав переговорщиков не изменились, добавили в министерстве.
«Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов обеих стран», — сказано в публикации.Первые переговоры Вашингтона и Москвы состоялись 18 февраля, эксперты отмечали, что все прошло в позитивном ключе, глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что стороны стали лучше друг друга слышать. Затем диалог продолжился 24 марта, стороны договорились о моратории на удары по энергетике России и Украины.
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