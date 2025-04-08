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МИД: консультации с США по работе дипломатов продолжатся в ближайшие дни

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Российско-американские консультации по работе дипломатов продолжатся в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. Уточняется, что встречи пройдут в турецком Стамбуле. Формат и состав переговорщиков не изменились, добавили в министерстве.
«Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов обеих стран», — сказано в публикации.
Первые переговоры Вашингтона и Москвы состоялись 18 февраля, эксперты отмечали, что все прошло в позитивном ключе, глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что стороны стали лучше друг друга слышать. Затем диалог продолжился 24 марта, стороны договорились о моратории на удары по энергетике России и Украины.

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Стало известно, сколько зарабатывает дочь Дмитрия Маликова
08 апреля 2025, 17:33

Дмитрий Маликов с дочкой (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

Дочь певца Дмитрия Маликова, модель Стефания Маликова заработала на своей косметической линии 1,4 миллиона рублей за прошедший год, сообщает «Газета.Ru». Выручка её компании ООО «Бьютибайстеша» составила 2,78 миллиона рублей за 2024 год, что на 21,4% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Чистая прибыль компании составила 1,4 миллиона рублей, что немного меньше (на 2,7%) по сравнению с 2023 годом. Основной деятельностью её бизнеса является розничная торговля через интернет и почту.

Стефания увеличила выручку своего бренда одежды до 50 миллионов рублей. Её компания ООО «Дрессбайстеша» за 2023 год заработала 5,3 миллиона рублей при выручке 51 миллион.

Стефания Маликова — дипломированный журналист-международник, окончившая МГИМО в 2021 году, но по профессии не работает. В 2020 году она запустила свой бренд одежды DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив свою «самую большую мечту».

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«Фашистские наклонности»: в ГД оценили призыв «оторвать ноги» Овечкину
Депутат Журова: призыв оторвать ноги Овечкину является проявлением фашизма
08 апреля 2025, 15:27

Александр Овечкин (Фото: Telegram @ovigr8official)

Пожелания украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко, чтобы Александру Овечкину оторвало ноги, является откровенным проявлением фашистских наклонностей. Так считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Напомним, украинский вратарь команды «Кременчук» Захарченко пожелал, чтобы Овечкину, который побил исторический рекорд по числу голов в НХЛ, оторвало ноги.

«То, что творит Украина, это фашистские наклонности. Оторвать ноги, желать смерти. К сожалению, их так идеологически настраивают. Плюс это вызывает большое поощрение среди подписчиков», — заявила Журова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, подобные высказывания рассчитаны на украинскую аудиторию, которая активно поддерживает такие заявления.

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#рекорд
#нхл
#украина
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МИД Японии выступил за мирные переговоры с Россией
МИД: Япония готова заключить мирный договор с РФ при условии обсуждения Курил
08 апреля 2025, 08:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Японии опубликовало дипломатический доклад на 2025 год, известный как «Синяя книга», в котором вновь подчеркивает необходимость мирных переговоров с Россией по вопросу Северных Курил. Об этом пишет РИА Новости.
В документе Токио настаивает на продолжении диалога, однако сохраняет формулировку о «незаконной оккупации» этих территорий Россией.

В «Синей книге» подчеркивается, что проблема «северных территорий» остается «самым большим неразрешенным вопросом» в отношениях между Японией и Россией. Японская сторона называет Северные Курилы «суверенной территорией» Японии, которая в настоящее время «незаконно оккупирована Россией». Эта формулировка была возвращена в документ два года назад и продолжает оставаться ключевым аспектом японской внешней политики.

Кроме того, в докладе содержится призыв к поддержанию связи с гражданским обществом России через программы стажировок и курсы японского языка, что свидетельствует о стремлении Токио укрепить культурные и образовательные связи с российским населением.

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#призыв
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МИД Панамы без объяснений уволил посла в России спустя два месяца после назначения
Estrella: посла Панамы в РФ отправили в отставку через два месяца после назначения
08 апреля 2025, 06:15

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Министерство иностранных дел Панамы освободило от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда, не раскрыв причин его отставки. Об этом сообщает газета Estrella de Panamá со ссылкой на источники в МИД страны.
Кэтлайн Тодд, карьерный дипломат, занимал пост посла с 10 февраля 2025 года. Решение по снятию мужчины с должности вызвало вопросы, поскольку он только недавно начал на ней свою работу.

В ведомстве отказались комментировать основания для его увольнения, а также не назвали, кто возглавит дипмиссию после него.

«Министерство иностранных дел Панамы подтвердило в понедельник «освобождение» Холмана Делберта Кэтлайна Тодда с должности посла Панамы в Российской Федерации», — передает РИА Новости материал на сайте издания.
В министерстве указали, что посол назначается свободно, а значит и его увольнение не требует объяснений.

Ранее сообщалось, что в Соцфонде назвали обязательные условия для назначения пенсии. Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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«Украина не относится к нам по-партнерски»: В Польше заявили о разочаровании Зеленским
Кандидат в президенты Польши Навроцкий признался, что разочарован Зеленским
08 апреля 2025, 02:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» заявил о глубоком разочаровании в президенте Украины Владимире Зеленском.
В эфире телеканала Trwam политик подчеркнул, что Польша, несмотря на масштабную военную и экономическую помощь Украине, оказалась в невыгодном положении из-за решений ЕС.

Навроцкий отметил, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с нечестной конкуренцией со стороны украинских предприятий. Он также напомнил о поддержке украинских беженцев и армии, но указал на отсутствие прогресса в вопросах эксгумации жертв Волынской резни.

Владимир Зеленский

«За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — заявил кандидат.
Навроцкий пообещал, что в случае избрания будет выстраивать отношения с Украиной на принципах взаимного уважения, но с приоритетом польских интересов.

«Если кому – то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», — заявил он.
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