«Украина не относится к нам по-партнерски»: В Польше заявили о разочаровании Зеленским

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Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» заявил о глубоком разочаровании в президенте Украины Владимире Зеленском.
В эфире телеканала Trwam политик подчеркнул, что Польша, несмотря на масштабную военную и экономическую помощь Украине, оказалась в невыгодном положении из-за решений ЕС.
Навроцкий отметил, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с нечестной конкуренцией со стороны украинских предприятий. Он также напомнил о поддержке украинских беженцев и армии, но указал на отсутствие прогресса в вопросах эксгумации жертв Волынской резни.
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Навроцкий отметил, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с нечестной конкуренцией со стороны украинских предприятий. Он также напомнил о поддержке украинских беженцев и армии, но указал на отсутствие прогресса в вопросах эксгумации жертв Волынской резни.
Владимир Зеленский
«За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — заявил кандидат.Навроцкий пообещал, что в случае избрания будет выстраивать отношения с Украиной на принципах взаимного уважения, но с приоритетом польских интересов.
«Если кому – то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», — заявил он.Читайте также:
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Мария Моисеева