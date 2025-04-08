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«Украина не относится к нам по-партнерски»: В Польше заявили о разочаровании Зеленским

Кандидат в президенты Польши Навроцкий признался, что разочарован Зеленским
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» заявил о глубоком разочаровании в президенте Украины Владимире Зеленском.
В эфире телеканала Trwam политик подчеркнул, что Польша, несмотря на масштабную военную и экономическую помощь Украине, оказалась в невыгодном положении из-за решений ЕС.

Навроцкий отметил, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с нечестной конкуренцией со стороны украинских предприятий. Он также напомнил о поддержке украинских беженцев и армии, но указал на отсутствие прогресса в вопросах эксгумации жертв Волынской резни.

Владимир Зеленский

«За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — заявил кандидат.
Навроцкий пообещал, что в случае избрания будет выстраивать отношения с Украиной на принципах взаимного уважения, но с приоритетом польских интересов.

«Если кому – то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», — заявил он.
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Трамп раскрыл причины отсутствия дополнительных пошлин против России
Трамп: США почти не торгуют с РФ, поэтому не стали вводить против нее пошлины
08 апреля 2025, 00:23

Фото: iStock/donfiore

США практически прекратили торговлю с Россией, что стало причиной отказа от введения дополнительных таможенных пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп пояснил, что отсутствие экономического взаимодействия связано с военным конфликтом, в котором участвует Россия. По его словам, введение тарифов нецелесообразно, так как объёмы двусторонней торговли крайне малы.

«США практически не торгуют с РФ, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины», — пояснил Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию мероприятия вел канал Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заключит сделку с Китаем только после устранения дефицита торгового баланса в Штатах.

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#дональд трамп
#мероприятия
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Путин поблагодарил Лукашенко за задержание опасной взрывчатки, которую везли из Польши в Россию
Путин поблагодарил Лукашенко по телефону за пресечение ввоза в РФ партии взрывчатки
07 апреля 2025, 23:18

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за предотвращение ввоза рекордной партии взрывчатки на границе с Польшей. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера по итогам телефонного разговора президентов.
6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг пентаэритриттетранитрата, скрытого в автомобиле Mercedes. Груз, следующий в Россию, был идентифицирован как высокоопасный — даже малые объёмы этого вещества способны вызывать масштабные разрушения. Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело с возможным сроком до 10 лет лишения свободы.

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки. (...) Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — передало агентство.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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#лукашенко
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Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии
07 апреля 2025, 21:38

Фото: iStock/mrjo2405

Новым главой администрации президента Сирии назначен Махер Хусейн аль-Шараа. Об этом сообщает местное издание Al-Araby.
Отмечается, что он является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в настоящее время исполняет обязанности президента Сирии и возглавляет террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

До своего назначения на пост главы администрации президента Сирии Махер Хусейн аль-Шараа работал в сфере медицины. С 2014 по 2021 год он был гинекологом и заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже. Также какое-то время он управлял отделением женской консультации в воронежской поликлинике №1 РЖД.

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#гинеколог
#президент
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Джей Ди Вэнс отметил в Белом доме 10-летие отказа мамы от спиртного
07 апреля 2025, 20:48

Фото: iStock/ Krisamorn

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил на своей странице в соцсети X, что отметил 10-летие отказа своей мамы от спиртного прямо в Белом доме.
«В этом году исполняется 10 лет трезвости моей мамы, и я благодарен, что мы смогли отпраздновать это в Белом доме с нашей семьей. Мама, я так горжусь тобой», — отметил Джей Ди Вэнс.

Политик написал мемуары под названием «Элегия хиллбилли». В них он рассказал о своем бедном детстве и социально-экономических проблемах американской глубинки.

Вэнс признавался, что его мама страдала от наркотической зависимости, из-за чего им в основном занималась бабушка, которая «любила Господа» и владела 19 пистолетами. Книга стала бестселлером по версии New York Times.

В марте выяснилось, что теща Вэнса продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности, против которой выступает ее зять. Вице-президент Соединеннных Штатов Америки обращал внимание, что, несмотря на это, любит свою тещу и смиряется с разными мнениями родных.

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#алкоголь
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«Война против РФ»: В Берлине хотят переписать прошлое и развязать конфликт с Москвой
JW: Германия стремится переписать прошлое и развязать войну с РФ
07 апреля 2025, 19:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Решением не приглашать российских представителей на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы во Второй мировой войне, Германия пытается переписать историю. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.
Ранее сообщалось, что в Германии запретили приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения.

«На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они», — говорится в статье.

Отмечается, что теперь «эти дилетанты» проиграли в военном плане новый конфликт, однако продолжают надеяться на достижение победы путем финансовых методов.

По словам автора, в Берлине по-прежнему ведется политическая линия на «топтании на памяти освободителей».

«Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России, торпедировав все переговоры», — отмечается в материале журнала.
Ранее сообщалось, что армия ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России.

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