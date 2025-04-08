МИД Японии выступил за мирные переговоры с Россией

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Министерство иностранных дел Японии опубликовало дипломатический доклад на 2025 год, известный как «Синяя книга», в котором вновь подчеркивает необходимость мирных переговоров с Россией по вопросу Северных Курил. Об этом пишет РИА Новости.
В документе Токио настаивает на продолжении диалога, однако сохраняет формулировку о «незаконной оккупации» этих территорий Россией.
В «Синей книге» подчеркивается, что проблема «северных территорий» остается «самым большим неразрешенным вопросом» в отношениях между Японией и Россией. Японская сторона называет Северные Курилы «суверенной территорией» Японии, которая в настоящее время «незаконно оккупирована Россией». Эта формулировка была возвращена в документ два года назад и продолжает оставаться ключевым аспектом японской внешней политики.
Кроме того, в докладе содержится призыв к поддержанию связи с гражданским обществом России через программы стажировок и курсы японского языка, что свидетельствует о стремлении Токио укрепить культурные и образовательные связи с российским населением.
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В «Синей книге» подчеркивается, что проблема «северных территорий» остается «самым большим неразрешенным вопросом» в отношениях между Японией и Россией. Японская сторона называет Северные Курилы «суверенной территорией» Японии, которая в настоящее время «незаконно оккупирована Россией». Эта формулировка была возвращена в документ два года назад и продолжает оставаться ключевым аспектом японской внешней политики.
Кроме того, в докладе содержится призыв к поддержанию связи с гражданским обществом России через программы стажировок и курсы японского языка, что свидетельствует о стремлении Токио укрепить культурные и образовательные связи с российским населением.
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Дарья Осипова