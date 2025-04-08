Трамп раскрыл причины отсутствия дополнительных пошлин против России

Фото: iStock/donfiore
США практически прекратили торговлю с Россией, что стало причиной отказа от введения дополнительных таможенных пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп пояснил, что отсутствие экономического взаимодействия связано с военным конфликтом, в котором участвует Россия. По его словам, введение тарифов нецелесообразно, так как объёмы двусторонней торговли крайне малы.
Читайте также:
Стало известно о появлении колумбийских наемников на границе с РФ
Скончался 70-летний барабанщик групп Blondie и Ramones Клем Берк
Путин поблагодарил Лукашенко за задержание опасной взрывчатки, которую везли из Польши в Россию
«США практически не торгуют с РФ, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины», — пояснил Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию мероприятия вел канал Fox News.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заключит сделку с Китаем только после устранения дефицита торгового баланса в Штатах.
Читайте также:
Стало известно о появлении колумбийских наемников на границе с РФ
Скончался 70-летний барабанщик групп Blondie и Ramones Клем Берк
Путин поблагодарил Лукашенко за задержание опасной взрывчатки, которую везли из Польши в Россию
Мария Моисеева