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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал Великобританию и другие страны НАТО восстановить призыв в армию. Его цитирует Sky News.
Любой шаг по введению воинской повинности со стороны Великобритании и других союзников по НАТО будет иметь значение для защиты Европы от России, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш сказал, что «с радостью поделится» с коллегами опытом своей страны, которая в прошлом году восстановила обязательную военную службу после полномасштабного вторжения России на Украину.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс воспринял обращение латвийского дипломата без энтузиазма.
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Кришьянис Кариньш сказал, что «с радостью поделится» с коллегами опытом своей страны, которая в прошлом году восстановила обязательную военную службу после полномасштабного вторжения России на Украину.
«Мы думаем, что это очень хорошая идея для нас всех. Необходимо, чтобы союзники могли бы тоже рассмотреть этот вопрос», — сказал министр иностранных дел, выступая в кулуарах недавней конференции по безопасности в Германии.Латвия отменила призыв на военную службу почти два десятилетия назад. Но Рига решила вновь ввести призыв в рамках плана по эффективному удвоению численности своих вооруженных сил.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс воспринял обращение латвийского дипломата без энтузиазма.
«Это не то, что сейчас необходимо. У нас нет абсолютно никаких планов вводить призыв, вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Шаппс.Читайте также:
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Сергей Калугин