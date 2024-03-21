Марочко: Количество FPV-дронов ВСУ выросло под Сватовым и Кременным

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ВСУ заметно активизировали применение ударных беспилотных летательных аппаратов системы FPV (англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.) на Сватовском и Кременнском направлениях. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марчко.
Вместе с тем, Марочко указал на ряд проблем, с которыми сталкивается командование Вооружённых сил Украины. Среди них он отметил отсутствие мотивации у украинских солдат, из-за чего порой отмечается массовое оставление ими своих позиций. Присутствует также нехватка личного состава, низкая квалификация и военная подготовка пополнений, а также дефицит вооружений и боеприпасов, заключил эксперт.
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