Журова назвала дискриминацией запрет Латвии играть своим сборным с россиянами

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Депутат Государственной думы Светлана Журова осудила решение сейма Латвии о запрете своим сборным играть с командами РФ и Белоруссии.
«Это национализм чистой воды, дискриминация по национальному признаку и нарушение хартии МОК. Латвия ударила этим решением по своим же спортсменам. МОК должен как-то отреагировать на произошедшее. Это нарушение прав спортсменов, которые не могут самостоятельно пожаловаться на своё же правительство. Сторонние организации, контролирующие процесс, должны сделать замечание или обратиться в ЕСПЧ», — прокомментировала в беседе с RT Журова.
Кроме этого, она допустила, что подобные решения могут принять Эстония и Литва.
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