МИД РФ требует от Прибалтики обеспечения безопасности на президентских выборах

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Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в министерство иностранных дел Российской Федерации. Москва потребовала от представителей прибалтийских государств обеспечения безопасности голосования на выборах президента России, которые пройдут в этих странах.
Спикер российского МИД рассказала, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которым, а также общепринятой мировой практике, обязанность обеспечивать безопасность и принимать все меры для защиты дипломатических представительств, где и будут расположены избирательные участки на мартовских выборах президента РФ, лежит на государствах пребывания.
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Александр Бойцов