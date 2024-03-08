Посольство США: В ближайшие 48 часов в Москве экстремисты устроят атаки

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В ближайшие 48 часов в Москве экстремисты планируют устроить атаки, такая информация опубликована на официальном сайте столичного посольства США.
«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нанести удары по массовым мероприятиям в Москве, в том числе по концертам, и гражданам США следует избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — сообщается на сайте американского посольства.
Американских граждан, находящихся в Москве, призвали избегать больших скоплений людей и пристально следить за обновлением новостных сводок. При этом, о каких именно экстремистах идёт речь, в американском представительстве не уточнили.
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Евгения Парфентьева