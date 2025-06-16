МИД Латвии запретил въезд в страну Екатерине Андреевой и Павлу Прилучному

Латвия запретила въезд в страну актеру Прилучному и телеведущей Андреевой
Фото: Istock/AlexKane

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева и российский актёр Павел Прилучный внесены в список нежелательных лиц Латвии. Указанным гражданам России запрещён въезд в европейское государство. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в социальной сети X.



Байба Браже заявила, что ограничение для Прилучного и Андреевой распространяется на неопределенный срок. Браже подчеркнула, что приняла решение о закрытии въезда в страну для установленных российских граждан на основании латвийского закона об иммиграции.

Известно, что ни телеведущая, ни известный актёр пока не комментировали решение европейских властей.

Кроме того, в МИД России ранее было указано, что в странах Прибалтики «русофобия вышла на какой-то качественно новый уровень», а именно Латвия неоднократно была замечена в проявлении различных форм дискриминации русских.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0