МИД Латвии запретил въезд в страну Екатерине Андреевой и Павлу Прилучному
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева и российский актёр Павел Прилучный внесены в список нежелательных лиц Латвии. Указанным гражданам России запрещён въезд в европейское государство. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в социальной сети X.
Байба Браже заявила, что ограничение для Прилучного и Андреевой распространяется на неопределенный срок. Браже подчеркнула, что приняла решение о закрытии въезда в страну для установленных российских граждан на основании латвийского закона об иммиграции.
Известно, что ни телеведущая, ни известный актёр пока не комментировали решение европейских властей.
Кроме того, в МИД России ранее было указано, что в странах Прибалтики «русофобия вышла на какой-то качественно новый уровень», а именно Латвия неоднократно была замечена в проявлении различных форм дискриминации русских.
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