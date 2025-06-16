МИД Латвии запретил въезд в страну Екатерине Андреевой и Павлу Прилучному

16 июня 2025, 13:25

Латвия запретила въезд в страну актеру Прилучному и телеведущей Андреевой

Фото: Istock/AlexKane

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева и российский актёр Павел Прилучный внесены в список нежелательных лиц Латвии. Указанным гражданам России запрещён въезд в европейское государство. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в социальной сети X.