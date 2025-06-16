16 июня 2025, 12:49

«Форпост-Р» (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Беспилотный летательный аппарат «Форпост-РУ» занимает важное место в арсенале российской армии, сочетая функции разведки и высокоточных ударов. Созданный на основе израильского IAI Searcher II, дрон прошел путь от лицензионного производства до глубокой модернизации с полным переходом на отечественные компоненты. Сегодня он активно задействован в зоне СВО, подтверждая свою эффективность в реальных боевых условиях. Об истории разработки, тактико-технических характеристиках, вооружении и боевом применении расскажет «Радио 1».





Содержание История создания «Форпост-РУ»: от зарубежного прототипа к российскому аналогу Технические характеристики Форпост-РУ Вооружение «Форпост-РУ»: от разведки к ударным операциям Боевое применение «Форпост-РУ»: от Сирии до СВО Модификации и усовершенствования «Форпост-РУ»

История создания «Форпост-РУ»: от зарубежного прототипа к российскому аналогу

Технические характеристики Форпост-РУ

длина: 5,85 м;

размах крыла: 8,55 м;

максимальная взлетная масса: 500 кг (полезная нагрузка — до 120 кг).

максимальная скорость: 200 км/ч;

крейсерская скорость: 120–180 км/ч;

дальность действия: 250–400 км;

продолжительность полета: 16–18 часов;

практический потолок: 6000 м.

поршневой двигатель АПД-85 (85 л.с.) с двухлопастным воздушным винтом.

оптико-электронные станции ГОЭС-540 и ГОЭС-4 с дневным/ночным каналами и лазерным дальномером;

возможность оснащения радиолокационным оборудованием.

Вооружение «Форпост-РУ»: от разведки к ударным операциям

КАБ-20 — корректируемую авиабомбу (масса — 20 кг, боевая часть — 7 кг) с лазерным и спутниковым наведением;

Х-БПЛА — управляемую ракету на базе ПТРК «Корнет» для поражения бронетехники.

Боевое применение «Форпост-РУ»: от Сирии до СВО

Модификации и усовершенствования «Форпост-РУ»