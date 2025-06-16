Эпизод у Одессы: особенности БПЛА Форпост-РУ, скорость, вооружение, применение на СВО
Беспилотный летательный аппарат «Форпост-РУ» занимает важное место в арсенале российской армии, сочетая функции разведки и высокоточных ударов. Созданный на основе израильского IAI Searcher II, дрон прошел путь от лицензионного производства до глубокой модернизации с полным переходом на отечественные компоненты. Сегодня он активно задействован в зоне СВО, подтверждая свою эффективность в реальных боевых условиях. Об истории разработки, тактико-технических характеристиках, вооружении и боевом применении расскажет «Радио 1».
История создания «Форпост-РУ»: от зарубежного прототипа к российскому аналогуВ 2009 году Россия приобрела у Израиля несколько БПЛА IAI Searcher II для изучения технологий. После успешных испытаний в 2010-м был заключен контракт на лицензионное производство под обозначением «Форпост». Первые модели собирались на Казанском вертолетном заводе, позднее производство перенесли на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).
Изначально дрон оснащался импортными комплектующими, включая двигатель Limbach L550, системы управления и оптико-электронные модули. Однако уже к 2019 году началась программа импортозамещения, направленная на создание полностью автономного комплекса. В 2019-м состоялся первый полет модернизированной версии «Форпост-Р» с российскими системами, включая двигатель АПД-85 (85 л.с.) и отечественную авионику. Ключевым новшеством стала интеграция вооружения, превратившая аппарат в разведывательно-ударный комплекс.
К 2021 году появилась модификация «Форпост-РУ» с узлами подвески для управляемых боеприпасов. Ее боевые возможности были продемонстрированы на учениях «Запад-2021», где дрон успешно поразил цели корректируемыми авиабомбами.
Технические характеристики Форпост-РУГабариты и масса:
- длина: 5,85 м;
- размах крыла: 8,55 м;
- максимальная взлетная масса: 500 кг (полезная нагрузка — до 120 кг).
- максимальная скорость: 200 км/ч;
- крейсерская скорость: 120–180 км/ч;
- дальность действия: 250–400 км;
- продолжительность полета: 16–18 часов;
- практический потолок: 6000 м.
- поршневой двигатель АПД-85 (85 л.с.) с двухлопастным воздушным винтом.
- оптико-электронные станции ГОЭС-540 и ГОЭС-4 с дневным/ночным каналами и лазерным дальномером;
- возможность оснащения радиолокационным оборудованием.
Вооружение «Форпост-РУ»: от разведки к ударным операциям«Форпост-РУ» оснащен двумя узлами подвески, позволяющими использовать:
- КАБ-20 — корректируемую авиабомбу (масса — 20 кг, боевая часть — 7 кг) с лазерным и спутниковым наведением;
- Х-БПЛА — управляемую ракету на базе ПТРК «Корнет» для поражения бронетехники.
Боевое применение «Форпост-РУ»: от Сирии до СВОЕще до начала СВО «Форпост-Р» использовался в Сирии, где выполнял разведывательные и ударные задачи. Начиная с 2024 года, БПЛА применялся для ликвидации точек противника, в том числе в районах нефтеперерабатывающих объектов. С начала конфликта в 2022 году «Форпост-РУ» активно применяется для нанесения точечных ударов по позициям и технике ВСУ. Известны случаи использования КАБ-20 против укреплённых объектов. Украинская сторона сообщала о поражениях инфраструктуры, а также о перехватах отдельных аппаратов, включая эпизод у Одессы.
Модификации и усовершенствования «Форпост-РУ»Разработчики продолжают совершенствовать комплекс, ориентируясь на опыт боевого применения:
- увеличение продолжительности полета за счет оптимизации двигателя и топливной системы;
- расширение боевых возможностей, включая интеграцию новых типов вооружения;
- совершенствование систем разведки для работы в условиях РЭБ.
Технические усовершенствования коснулись и летных характеристик. Благодаря оптимизации двигательной установки и топливной системы удалось увеличить продолжительность полета до 18 часов, одновременно повысив помехоустойчивость каналов связи. В 2025 году комплекс получил новые функции, включая возможность работы в качестве ретранслятора связи и взаимодействия с морскими группировками.