Латвийские силовики задержали депутата Сейма за поддержку русского языка
Латвийские силовики задержали за поддержку русского языка депутата Сейма Алексея Росликова. Как пишет Telegram-канал Readovka, парламентарий задержан по делу о помощи России и разжигании ненависти.
Причиной стало то, что депутат в своем выступлении раскритиковал латвийскую власть за русофобию. В настоящее время однопартийцы Росликова уточняют причины задержания и, возможно, хотят вытащить мужчину из отделения.
Перед этим сообщалось, что суд в Омске назначил штраф в две тысячи рублей преподавателю за снимок с ученицей, на которой была футболка со свастикой. Мужчина признал вину и раскаялся, однако пояснил, что не видел нацистской символики, а удалить фотографию из альбома в соцсетях не смог «в силу отсутствия знаний компьютерных технологий».
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