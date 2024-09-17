МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке после детонации сотен пейджеров

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Кибератака со стороны Израиля привела к детонации пейджеров в разных районах Ливана, в результате которой пострадали тысячи мирных жителей. Об этом сообщается в заявлении МИД Ливана.
Ливанское внешнеполитическое ведомство решительно осудило кибератаку Израиля, которая привела к взрыву большого числа пейджеров. В результате этого происшествия погибли восемь человек, пострадали более 2800.
Ранее в этот день ливанское национальное агентство NNA сообщило, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболлах». Они им необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации десятков устройств.
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Анастасия Чинкова