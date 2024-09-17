Восемь человек погибли, около трёх тысяч ранены при детонации пейджеров в Ливане

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Более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Об этом заявил глава Минздрава страны Фирас Объяд во время пресс-конференции.
Отмечается, что на данный момент оперштабом ЧС минздрава было зафиксировано свыше 2,8 тысячи раненых. В их числе 200 человек, находящихся в тяжёлом состоянии.
Также в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, включая восьмилетнего ребёнка.
Ранее сообщалось, что по указу Объяда были подготовлены к приёму большого числа пострадавших от взрывов все больницы в стране. Глава парламентской комиссии здравоохранения Ливана Биляль Абдаллах заявил, что страна была готова к войне, поэтому все медучреждения и врачи также готовы к тяжёлым ситуациям.
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Больницы Ливана готовы к приёму пострадавших после массовой детонации пейджеров
Также в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, включая восьмилетнего ребёнка.
Ранее сообщалось, что по указу Объяда были подготовлены к приёму большого числа пострадавших от взрывов все больницы в стране. Глава парламентской комиссии здравоохранения Ливана Биляль Абдаллах заявил, что страна была готова к войне, поэтому все медучреждения и врачи также готовы к тяжёлым ситуациям.
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Больницы Ливана готовы к приёму пострадавших после массовой детонации пейджеров
Анастасия Чинкова