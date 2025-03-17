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МИД: Москва связывается со странами, чьи наёмники были замечены в Курской области

МИД: Москва связывается со странами, чьих наёмников заметили в Курской области
Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российская сторона по дипломатическим каналам связывается с теми странами, чьих наёмников заметили в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что представители российского внешнеполитического ведомства действуют через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Дипломаты через представителей миссии ОБСЕ стараются донести до правительств этих государств информацию, что их граждане участвуют в боевых действиях в качестве «солдат неудачи», а также выполняют функции палачей на территории российского региона, пояснил Мирошник.

Посол подчеркнул, что данные о наёмниках, которые МИД РФ получает от следственных органов и частей Вооружённых сил РФ, направляются тем государствам, которые хотели бы отреагировать на «беспредел и наёмничество их граждан».

«Мы получаем запросы от ряда стран, которые хотели бы располагать данными о наёмниках из числа своих граждан и предпринимать по отношению к ним соответствующие меры», — заключил Мирошник.

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#курская область
В МИД Германии дали совет Дональду Трампу перед беседой с Владимиром Путиным
Tagesschau: Бербок призвала Трампа не идти на несогласованные с ЕС уступки Путину
17 марта 2025, 16:07

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала один совет президенту США Дональду Трампу, который уже завтра созвонится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Tagesschau.
Дипломат призвала Трампа не идти на уступки, которые не были заранее оговорены с Евросоюзом и могут нанести ущерб Украине.

Бербок подчеркнула, что в настоящее время европейцы и американцы должны действовать сообща.

Ранее Дональд Трамп объявил о проведении телефонного разговора с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Американский президент подчеркнул, что во время переговоров собирается посмотреть, возможно ли сейчас положить конец российско-украинскому конфликту. При этом он добавил, что в данный момент для этого имеются «очень хорошие шансы».

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Военный эксперт оценил вероятность отравления Трампа рицином
Военэксперт Никулин: Если бы Трампа отравили рицином, он бы впал в кому и умер
17 марта 2025, 15:54

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что если бы президента США действительно отравили рицином, то он бы впал в кому и умер за три-пять дней.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.

«Думаю, что таким способом вряд ли можно отравить человека. Яд все-таки должен попасть внутрь — либо перорально, либо через кровь. Тогда происходит анафилактический шок. А если просто поднести к лицу, то, думаю, вряд ли это возможно. Даже если ударить не сильно», — пояснил Никулин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также отметил, что в случае укола иглой с рицином, Трамп бы впал в кому и умер за три-пять дней. Так как глава Белого дома хорошо себя чувствует, вероятно, никакого острого наконечника в микрофоне все же не было, считает Никулин.

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#песков
#трамп
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Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник, 18 марта
Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник
17 марта 2025, 15:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор со своим коллегой из России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Информацию о том, что эта беседа состоится, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил во время традиционной встречи с журналистами.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о контактах глав двух государств.

При этом Песков не стал раскрывать возможную повестку телефонных переговоров президентов России и США. Трамп ранее говорил, что собирается обсудить с Путиным вопросы территорий и атомных электростанций на Украине.

В предыдущий раз российский и американский лидеры беседовали по телефону 12 февраля. Их беседа продолжалась почти полтора часа и касалась в числе прочего вопросов мирного урегулирования украинского кризиса. Путин и Трамп договорились продолжать контакты, в том числе с целью согласования личной встречи.

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#путин
#песков
#трамп
#телефон
#россия
#президент
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Диктор Березин оценил возможный визит Трампа в Россию 9 Мая
Диктор Березин назвал жестом благородства возможный визит Трампа в РФ 9 Мая
17 марта 2025, 14:14

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Возможный визит американского президента Дональда Трампа в Россию на День Победы станет жестом благородства с его стороны. Так считает советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин.
«Если на парад Победы приедет Трамп, это будет благородно. Если говорить о благородстве в политике, то это, конечно, такой усиленный сигнал. Мы не забыли главного в жизни, не забыли своей истории, не забыли правильное понимание сегодняшнего дня», — сказал Березин в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что визит Трампа в Москву на День Победы будет являться «неким авансом, по крайней мере, психологическим».

Ранее стало известно, что Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Пресс-секретарь российского лидера эту информацию подтвердил. Во время первого разговора лидеры двух стран обусловились наладить дипломатические отношения.

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«Моди и Путин стоят бок о бок»: Индийские СМИ обсуждают баннеры RT
Индийские СМИ обсуждают баннеры RT в преддверии международной конференции
17 марта 2025, 12:45

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Крупнейшие СМИ Индии обсуждают баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике.
Так, NDTV пишет, что реклама RT, которая размещена в Дели, направлена на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.

«Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин стоят бок о бок, провозглашая: "Индия — Россия: движущие силы глобальных перемен"», — приводит RT выдержку из материала NDTV.

Тем временем телеканал News18 сообщает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.

«Реклама RT со слоганом «Реформируйте то, как вы смотрите новости» тонко намекает: "Смотрите на мир через призму России"», — сообщает телеканал.

Англоязычное индийское издание Hindustan Times также подготовило отдельный мини-сюжет, в котором назвала плакаты RT «эффектными». А аналитический портал Moneycontrol обратил внимание, что баннеры появились на фоне начавшихся обсуждений по окончанию конфликта на Украине.

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