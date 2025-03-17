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Российская сторона по дипломатическим каналам связывается с теми странами, чьих наёмников заметили в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что представители российского внешнеполитического ведомства действуют через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Дипломаты через представителей миссии ОБСЕ стараются донести до правительств этих государств информацию, что их граждане участвуют в боевых действиях в качестве «солдат неудачи», а также выполняют функции палачей на территории российского региона, пояснил Мирошник.
Посол подчеркнул, что данные о наёмниках, которые МИД РФ получает от следственных органов и частей Вооружённых сил РФ, направляются тем государствам, которые хотели бы отреагировать на «беспредел и наёмничество их граждан».
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Посол подчеркнул, что данные о наёмниках, которые МИД РФ получает от следственных органов и частей Вооружённых сил РФ, направляются тем государствам, которые хотели бы отреагировать на «беспредел и наёмничество их граждан».
«Мы получаем запросы от ряда стран, которые хотели бы располагать данными о наёмниках из числа своих граждан и предпринимать по отношению к ним соответствующие меры», — заключил Мирошник.
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Александр Бойцов