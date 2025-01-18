Фото: istockphoto/breakermaximus
В Кривом Роге ударом по расположению ВСУ уничтожен Йеппе Хансен, инструктор из Дании. Он обучал украинских пилотов полетам на истребителях F-16.
Товарищ Хансена написал в социальных сетях, что тот помог сотням украинских военнослужащих получить навыки пилотирования на F-16.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по пункту управления СБУ в Киеве российскими военными ликвидирован офицер Главного управления СБУ Юрий Остапов. Кроме того, в Одессе удар «Искандера» уничтожил группу французских инструкторов. Количество могил наёмников из Европы всё увеличивается.
Читайте также:
Пленный польский наемник рассказал о запрете для иностранцев на Украине
Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ
Наемника из Латвии осудят в ДНР за участие на стороне ВСУ в боях против ВС РФ
«Его опыт и мастерство помогли сотням украинцев освоить эту сложную дисциплину. Но сегодня его жизнь трагически оборвалась», — написал сослуживец очередного «солдата неудачи».
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по пункту управления СБУ в Киеве российскими военными ликвидирован офицер Главного управления СБУ Юрий Остапов. Кроме того, в Одессе удар «Искандера» уничтожил группу французских инструкторов. Количество могил наёмников из Европы всё увеличивается.
Читайте также:
Пленный польский наемник рассказал о запрете для иностранцев на Украине
Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ
Наемника из Латвии осудят в ДНР за участие на стороне ВСУ в боях против ВС РФ
Александр Бойцов