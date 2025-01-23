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В последние сутки наблюдается активизация боевых действий в зоне специальной военной операции. Основные события разворачиваются на Херсонском, Купянском и Покровском направлениях. О том, как складывается ситуация в Курском приграничье расскажет «Радио 1».
Курская область
ВСУ продолжают стягивать резервы под Суджу для подготовки нового наступления в Курской области. Однако, эта группировка подвергается уничтожению со стороны российских войск. Министерство обороны сообщило, что опорные пункты ВСУ разрушаются ударами ТОС «Солнцепёк». За последние сутки в боях на российской территории было ликвидировано 390 боевиков.
В Суджанском районе был захвачен наёмник из Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэс. В настоящее время с ним работают следственные органы. В заявлении Следственного комитета РФ говорится, что данный наёмник совершал преступления против мирного населения с целью устрашения граждан, нанесения значительного имущественного ущерба и дестабилизации работы органов власти.
Согласно информации от Юрия Подоляки, российская армия достигла окраин хутора Николький и Викторовки, сохраняя инициативу на поле боя.
Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжается напряженное огневое противостояние. Российские войска атакуют позиции противника на правом берегу Днепра. В ответ Вооруженные силы Украины осуществили 36 обстрелов сел на левом берегу, в результате чего один мирный житель был ранен в Новой Каховке. Ситуация остается нестабильной, обе стороны активно используют артиллерию.
Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, с обеих сторон ведется контрбатарейная борьба, и активно применяются беспилотные летательные аппараты. Линия боевого соприкосновения остается неизменной.
Особое внимание уделяется битве за территорию шахты «Торецкая». Российские силы контролируют около половины промышленной зоны.
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Купянское направление
На Купянском фронте ситуация развивается в двух основных направлениях. На южном фланге продолжаются бои за Зеленый Гай и Загрызово, в то время как на северном удалось расширить и укрепить позиции на правом берегу Оскола. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Западное, расположенного рядом со стратегически важными транспортными узлами. Высоты, на которых находится это населённое пункт, обеспечивают контроль над территорией на значительное расстояние вокруг.
Угледарское направление
На Угледарском фронте продолжаются активные боевые действия, где российская армия добивается успехов в нескольких ключевых направлениях. Оперативные сводки указывают на продвижение российских штурмовых подразделений в районе Великой Новосёлки. На отдельных улицах войска продвигаются на расстояние до одного километра, что указывает на серьёзные изменения на линии фронта.
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Покровское направление
Покровское направление стало центром ожесточённых боёв, где обе стороны продолжают проводить масштабные операции с переменным успехом. В населённом пункте Удачное идут тяжёлые бои. ВСУ активно перебрасывают резервы, стремясь удержать свои позиции. Встречные бои привели к тактическим отступлениям российских войск на отдельных участках, что создает крайне сложную оперативную обстановку.
К северу от Котлино российские войска осуществляют наступательные операции в лесных массивах, направляясь к населённому пункту Гришино и трассе, ведущей на Днепропетровск. Параллельно наблюдаются продвижения к Сергеевке, где идут активные бои за контроль над этой территорией. В Зверево ситуация остаётся стабильно напряжённой. Несмотря на интенсивные столкновения, существенных изменений на линии фронта здесь не произошло.
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