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В Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наёмника, ранее сдавшегося в плен российским военным. Они целенаправленно ликвидировали только сдавшегося солдата.
По данным военнослужащих ВС РФ, переданным военкором RT Александром Яремчуком, удар был направлен исключительно на бойца в «синих повязках» — опознавательных знаках ВСУ, тогда как российские солдаты не пострадали.
Инцидент произошёл во время зачистки сектора в районе Малой Локни, где штурмовики 177-го полка обнаружили мужчину, не владеющего ни русским, ни украинским языками. Это оказался польский наемник.
По мнению солдат ВС РФ, ВСУ целенаправленно устранили поляка, чтобы предотвратить его переход в плен.
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Инцидент произошёл во время зачистки сектора в районе Малой Локни, где штурмовики 177-го полка обнаружили мужчину, не владеющего ни русским, ни украинским языками. Это оказался польский наемник.
По мнению солдат ВС РФ, ВСУ целенаправленно устранили поляка, чтобы предотвратить его переход в плен.
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Мария Моисеева