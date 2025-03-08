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ВСУ ликвидировали дронами сдавшегося в плен ВС РФ польского солдата

RT: ВСУ уничтожили сдавшегося в плен наемника-поляка, не тронув бойцов ВС РФ
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наёмника, ранее сдавшегося в плен российским военным. Они целенаправленно ликвидировали только сдавшегося солдата.
По данным военнослужащих ВС РФ, переданным военкором RT Александром Яремчуком, удар был направлен исключительно на бойца в «синих повязках» — опознавательных знаках ВСУ, тогда как российские солдаты не пострадали.

Инцидент произошёл во время зачистки сектора в районе Малой Локни, где штурмовики 177-го полка обнаружили мужчину, не владеющего ни русским, ни украинским языками. Это оказался польский наемник.

По мнению солдат ВС РФ, ВСУ целенаправленно устранили поляка, чтобы предотвратить его переход в плен.

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«Переговоры»: россияне выбрали главное событие февраля
Большинство россиян назвали главным событием февраля переговоры в Эр-Рияде
08 марта 2025, 00:28

Фото: istockphoto/vchal

Большинство опрошенных россиян назвали главным событием февраля переговоры России и США, состоявшиеся в Эр-Рияде. Об этом свидетельствуют данные исследования Новости Mail. Встречу в Саудовской Аравии оценили как самую важную новость месяца 25% респондентов.
«Еще 24% посчитали таковым скандал между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Следом расположился разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который главным событием февраля сочли 22% участников опроса», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Вместе с тем политолог Иван Мезюхо оценил заявления европейских лидеров, которые стали еще чаще говорить о поддержке Украины. В разговоре с RT аналитик указал, что их публичная и закулисная риторика сильно отличаются, ведь за закрытыми дверями они признают, что дни киевского режима сочтены.
«По крайней мере, такая тенденция уже давно сложилась на Европейском континенте. Я думаю, что даже Украина это понимает. Но делать нечего. Владимир Зеленский построил такую систему между властью и обществом, которая не предполагает резкого разворота», — подчеркнул политолог.
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Московскую студентку задержали по подозрению в участии в «Азове»* и «РДК»*
08 марта 2025, 00:26

Фото: iStock/zoka74

Студентку московского вуза задержали по подозрению в участии в украинской националистической группировке «Азов»* и «Русском добровольческом корпусе»*. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Как отмечается, девушка вступила в группировки в 2022 году, а с 2023 года начала вербовать новобранцев, уехав в Грузию.
«При этом летом 2024 года девушка вернулась в столицу, поступила в местный вуз и занималась противоправной деятельностью через соцсети для вербовки новых членов организации. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело об участии в террористической деятельности», — отмечает издание.
В то же время в Барнауле задержали основателя «Сталин-центра» Сергея Матросова по подозрению в мошенничестве. В разговоре с «Газетой.Ru» подозреваемый заявил, что остается «патриотом и сталинистом». Давать комментарии относительно следствия он отказался, но отметил, что «Сталин-центр» закрыт на реконструкцию.
«Главу «Сталин-центра» в Барнауле и лидера фракции «Коммунисты России» в заксобрании Алтайского края Сергея Матасова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Матасов устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей», — говорится в материале.
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*признана террористической, запрещена в РФ
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«Непрерывно работают дронами»: украинские военные в панике из-за происходящего в Курской области
Pravda.Ru: украинские военные называют обстановку в Курской области критической
08 марта 2025, 00:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские военные называют обстановку в Курской области критической и призывают командование сворачивать операцию. Об этом сообщает Pravda.Ru, опираясь на заявления боевиков ВСУ в соцсетях. Один из них пишет, что проблемы с логистикой стремительно ухудшаются, ВС РФ держат под огневым контролем основные пути снабжения и «непрерывно работают дронами».
«Теплеет, земля раскисает, техника вязнет. Возможно, пора «сворачиваться» с курского направления. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах — это сейчас сомнительно», — приводит издание сообщение украинского радиотехника Сергея Бескрестнова.
Тем временем в Минобороны доложили, что за сутки ВСУ в Курской области уже потеряли более 160 человек, танк, БТР, 4 ББМ, 13 авто, РЭБ и орудия.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей», — передают argumenti.ru заявление министерства.
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Обвиняемого в сборе денег для ВСУ отправили в СИЗО
«Татар-информ»: обвиняемого в сборе денег для ВСУ отправили в СИЗО до 5 апреля
08 марта 2025, 00:07

Фото: iStock/Rawf8

Жителя Казани, обвиняемого в сборе денег на нужды ВСУ, отправили в СИЗО на время следствия до 5 апреля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу городского райсуда.
«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля этого года по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», — приводит издание сообщение суда.
Отмечается, что мужчину арестовали месяц назад — 11 февраля 2025 года и возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет». По информации республиканского управления ФСБ, казанец в сентябре 2023 года в одном из мессенджеров призывал собирать деньги для ВСУ и для одной из украинских террористических организаций.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Стали известны планы Трампа по переброске войск из Германии в Восточную Европу
The Telegraph: Трамп рассматривает возможность переброски войск из ФРГ в Венгрию
08 марта 2025, 00:04

Фото: iStock/Im Yeongsik

Администрация США рассматривает возможность передислокации части американских войск из Германии в Венгрию. Эту информацию передает The Telegraph, ссылаясь на анонимный источник.
По данным газеты, инициатива связана с недовольством президента Дональда Трампа вкладом европейских стран в оборону, а также их ролью в эскалации международных конфликтов. Страны ЕС «толкают мир на порог войны».

«Трампа злит, что они (европейцы), похоже, выступают за войну», — пишет The Telegraph.
В настоящее время за пределами США размещены около 160 тысяч военнослужащих, большинство из которых базируются на немецкой территории. Венгрию рассматривают как наиболее подходящее место для переброса части войск из-за позиции президента страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что конкретных решений пока не принято, но Вашингтон изучает варианты переброски сил для более эффективного противодействия угрозам.

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