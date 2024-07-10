МИД на осуждение приговора Беркович призвал Францию не вмешиваться в дела России

Фото: сайт МИД РФ
МИД РФ в ответ на осуждение Парижем приговора по делу Беркович и Петрийчук призвал Францию не вмешиваться во внутренние дела России и напомнил о недопустимости давления на судебную власть. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова у себя в телеграм-канале.
Захарова прокомментировала сообщение французского МИД, которое выступило с осуждением приговора для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.
Мария Захарова также добавила, что Парижу следует осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении французов, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям, а также за приговоры французского суда в отношении художника Павленского.
Накануне 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии Беркович и Петрийчук по части 2 статьи 205.2 УК: Публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Причиной для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович и написанный Петрийчук спектакль «Финист - Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама.
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«В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть», – написала дипломат.
Мария Захарова также добавила, что Парижу следует осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении французов, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям, а также за приговоры французского суда в отношении художника Павленского.
Накануне 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии Беркович и Петрийчук по части 2 статьи 205.2 УК: Публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Причиной для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович и написанный Петрийчук спектакль «Финист - Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама.
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Данил Пономарев