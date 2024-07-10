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МИД на осуждение приговора Беркович призвал Францию не вмешиваться в дела России

10 июля 2024, 00:48
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

МИД РФ в ответ на осуждение Парижем приговора по делу Беркович и Петрийчук призвал Францию не вмешиваться во внутренние дела России и напомнил о недопустимости давления на судебную власть. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова у себя в телеграм-канале.
Захарова прокомментировала сообщение французского МИД, которое выступило с осуждением приговора для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

«В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть», – написала дипломат.


Мария Захарова также добавила, что Парижу следует осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении французов, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям, а также за приговоры французского суда в отношении художника Павленского.

Накануне 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии Беркович и Петрийчук по части 2 статьи 205.2 УК: Публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Причиной для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович и написанный Петрийчук спектакль «Финист - Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама.

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США усилили безопасность на своих базах в Европе из-за «саботажа со стороны России»
CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за «саботажа» РФ
10 июля 2024, 00:26

Фото: iStock/Im Yeongsik

На военных базах США в Европе усилили меры безопасности в связи с якобы готовящимся саботажем со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее издание писало, что несколько американских военных баз в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, жертвами которой могут стать военный персонал и объекты.

Телеканал сообщает, что американская разведка получила данные о том, что группа лиц, якобы нанятая Россией, планировала организовать несколько атак по саботажу американских военных объектов.

При этом командование США в Европе отказалось указывать точные причины принятых мер, ответив только, что это связано не с одной угрозой, а сразу с несколькими угрожающими факторами.

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#сша
#европа
#база
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#россия
#политика
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Киев недоволен, что НАТО не пригласит Украину в альянс
Bloomberg: в Киеве недовольны, что НАТО не пригласит Украину в альянс
10 июля 2024, 00:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Окружение президента Украины Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита не направит стране официальное приглашение в альянс, а только закрепит его в итоговой декларации как «необратимое». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Накануне телеканал CNN сообщал, что в проекте декларации по итогам саммита НАТО вступление Украины в альянс будет описано как «необратимое». По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, новый пакет военной помощи Киеву, который утвердят в Вашингтоне, и способствование большей совместимости ВСУ со стандартами НАТО, будут являться для страны мостом к членству в альянсе.

Агентство указывает на то, что такой расклад событий не устраивает команду Зеленского, которая ждёт официального приглашения в альянс.

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#нато
#украина
#киев
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#сша
#саммит
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Пугачёву делают инструментом политических провокаций, убеждён депутат Соловьёв
Депутат Соловьёв: Пугачёву используют для оправдания зверств киевского режима
10 июля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певицу Аллу Пугачёву намеренно делают инструментом провокаций для оправдания зверств киевских властей. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв в беседе с РИА Новости.
Ранее во вторник Пугачёва опубликовала пост в своих соцсетях о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

По словам Соловьёва, Пугачёву используют в качестве инструмента политических провокаций. А вот лицемерие и ложь западной пропаганды, в свою очередь, становятся очередной провокацией.

Напомним, что Украина обвинила Россию в якобы совершённом ракетном ударе по детской больнице в Киеве. Однако Минобороны РФ заявило, что такие обвинения безосновательны, поскольку на опубликованных кадрах видно как ракета, ударившая в здание, была выпущена из украинской системы ПВО.

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#алла пугачёва
#украина
#россия
#ракетный удар
#госдума
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Минюст Украины подал иск о национализации активов Виктора Медведчука и его жены
09 июля 2024, 23:50

Фото: iStock/Silent_GOS

Минюст Украины подал иск в суд о национализации активов экс-лидера запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и его супруги. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Отмечается, что в доход государства будет взыскано многочисленное движимое и недвижимое имущество, принадлежащее политику и членам его семьи. Это, в числе прочего, 24 автомобиля, самолёт, вертолёт и свыше 20 объектов недвижимости.

Ведомство не назвало имён людей, о которых идёт речь. При этом указало, что бывший украинский политик в настоящее время якобы находится в дружеских связях с президентом России Владимиром Путиным.

Вероятнее всего, речь идёт о бывшем лидере партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая запрещена на Украине, Викторе Медведчуке и его супруге Оксане Марченко.

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#украина
#активы
#политика
#санкции
#имущество
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Рассекречен документ с обещаниями США Ельцину о расширении НАТО
Документ: США обещали Ельцину, что расширение НАТО будет согласовано с Россией
09 июля 2024, 23:40

Фото: iStock/anyaberkut

Расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой. Такое обещание дал бывший президент США Альберт Гор экс-президенту России Борису Ельцину в 1994 году, следует из рассекреченных документов.
Данный документ был опубликованным созданным журналистами и учёными в 1985 году Архивом национальной безопасности США.

Планировалось, что альянс будет расширяться, но этот процесс будет открытым и постепенным. Он должен был сопровождаться консультациями с Россией и углублением сотрудничества Москвы с США и НАТО.

В документе указывается, что Гор прибыл к Ельцину в больницу в декабре 1994 году. Тогда российский президент потребовал заверений в том, что Североатлантический альянс не будет расширяться в 1995 году, когда проходили парламентские выборы в России. Гор дал на это согласие.

Президент США даже заявлял, что членство России в НАТО не исключено. Однако Ельцин ответил, что в этом нет смысла.

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#россия
#сша
#нато
#политика
#борис ельцин
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Песков обвинил Киев в создании пиар-организаций «на крови»
Песков: Киев создаёт пиар-организации и делает из трагедий фон для Зеленского
09 июля 2024, 23:29

Фото: сайт Кремля

Украина создаёт пиар-операции «на крови» и использует трагедии в качестве фона, сопровождающего участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков указал на то, что такое случайно регулярно. Каждый раз подобные инциденты на Украине совпадают с международными событиями, важными для построения отношений Украины и западных стран.

Пресс-секретарь Путина добавил, что совпадений быть не может. Очевидно, что и ракета, сброшенная на детскую больницу в Киеве, – это часть пиар-операции перед саммитом НАТО.

Такую методику киевских властей Песков назвал иезуитской и нечистоплотной. Россия же намерена рассказать всю правду о попадании украинской ракеты в здание детской больницы в Киеве. Причём рассказать эту правду не только в своей стране, но и за рубежом.

Днём ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о причастности России к удару по киевской больнице не соответствуют действительности. На опубликованных кадрах видно, что ракета была запущена из ПВО ВСУ.

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#дмитрий песков
#украина
#россия
#нато
#трагедия
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Орбан указал на увеличение шансов на перемирие на Украине
DPA: премьер Венгрии Орбан указал на увеличение шансов на перемирие на Украине
09 июля 2024, 23:07

Фото: сайт Кремля

Шансы на перемирие на Украине значительно увеличились. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС в отчёте о визите в Россию.
Документ, представленный информационным агентством DPA, датирован 5 июля.

Орбан отметил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным может утверждать, что в настоящее время шансов на перемирие и начало мирных переговоров значительно больше, чем это было ранее.

Венгерский премьер призвал представителей Евросоюза взять на себя инициативу для продвижения прекращения боевых действий на Украине. Он добавил, что сейчас политическое лидерство США сильно ограничено из-за развернувшейся в стране избирательной кампании.

Саму же поездку в Россию, к которой негативно отнеслось большинство представителей ЕС, Орбан объяснил негативным влиянием конфликта на Украине на европейскую экономику.

Напомним, что Орбан прибыл в Россию в прошлую пятницу. Он провёл встречу с Путиным, в ходе которой были затронуты в том числе и вопросы, касающиеся Украины. Премьер утверждает, что поездка была продиктована интересами его страны и стремлением добиться мира на Украине.

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#виктор орбан
#украина
#россия
#переговоры
#евросоюз
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США пришлось просить Россию допустить Украину на заседание Совбеза ООН
09 июля 2024, 22:42

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Украина запросила у России, которая на месяц стала председателем Совбеза ООН, разрешение на участие в сегодняшнем заседании без соблюдения должных процедур и с нарушением правил, и получила отказ, после чего США были вынуждены обратиться с той же просьбой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.
По словам Соколовой, Киев прислал письмо с запросом на участие в заседании, состоящим ровно из одной строчки – самого требования.

«Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» — только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», — поделилась Соколова.
При этом, добавила политкоординатор, вся Европа прислала «нормальные письма по форме». В связи с этим Москва отклонила прошение Украины, чтобы не случилось вновь так, что одна страна «пыталась прогнуть СБ ООН под свои понятия».

«Сказали — мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено. Однако изменить свое провокационное поведение пан Кислица, естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. В итоге мы, как председательство, приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ», — добавила Соколова.
До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН втянули в «грязную пропагандистскую кампанию Киева» при помощи инцидента в больнице Киева. Так он прокомментировал заседание СБ ООН, связанное с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.

О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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Стало известно, как Россия отреагирует на запрет вещания для российских в Черногории
Захарова: РФ ассиметрично ответит на запрет вещания российских СМИ в Черногории
09 июля 2024, 22:05

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями запрет на вещание российских СМИ в Черногории, добавив, что РФ ответит на это ассиметрично.
Согласно опубликованному МИД РФ комментарию, «агентство по электронным СМИ Черногории предписало компетентным ведомствам страны и местным телекоммуникационным компаниям не позднее 10 июля полностью прекратить вещание целого ряда российских СМИ». Под запрет попали 20 отечественных медиа, среди которых «Первый канал», «Россия 1», RT, «Спутник», НТВ, РЕН ТВ и другие.

Захарова пояснила, что такой шаг Подгорицы является попыткой задним числом юридически оформить уже имеющийся запрет, в рамках которого в 2022 году Черногория осуществила веерную блокировку российских СМИ.

По словам Захаровой, Россия оценивает действия Черногории как враждебный акт неприкрытой цензуры, попытку выслужиться перед Брюсселем для прогресса на «евродорожке» и грубейшее нарушение медиасвобод.

«Эти недружественные действия не останутся без ассиметричного ответа», – резюмировала Мария Захарова.
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