Небензя: обвинение России в трагедии в Киеве говорит о двойных стандартах ООН

Фото: МИД России
Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша на трагедию в Киеве, в которой он обвинил Россию, говорит о двойных стандартах секретариата организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Накануне Гутерриш осудил «ракетные удары России» по гражданским объектам в Киеве, хотя теракт Украины в Севастополе с применением ракет ATACMS секретариат ООН не осуждал.
Российский постпред также отметил, что, когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь торопятся тут же обвинить и осудить Россию.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.
О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
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«Я говорил ему, что это явно двойные стандарты», – заявил Небензя журналистам.
Российский постпред также отметил, что, когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь торопятся тут же обвинить и осудить Россию.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.
О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
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Данил Пономарев