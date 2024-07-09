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Небензя: обвинение России в трагедии в Киеве говорит о двойных стандартах ООН

09 июля 2024, 21:46
Фото: МИД России

Фото: МИД России

Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша на трагедию в Киеве, в которой он обвинил Россию, говорит о двойных стандартах секретариата организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Накануне Гутерриш осудил «ракетные удары России» по гражданским объектам в Киеве, хотя теракт Украины в Севастополе с применением ракет ATACMS секретариат ООН не осуждал.
«Я говорил ему, что это явно двойные стандарты», – заявил Небензя журналистам.


Российский постпред также отметил, что, когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь торопятся тут же обвинить и осудить Россию.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.

О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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Стало известно, как Россия отреагирует на запрет вещания для российских в Черногории
Захарова: РФ ассиметрично ответит на запрет вещания российских СМИ в Черногории
09 июля 2024, 22:05

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями запрет на вещание российских СМИ в Черногории, добавив, что РФ ответит на это ассиметрично.
Согласно опубликованному МИД РФ комментарию, «агентство по электронным СМИ Черногории предписало компетентным ведомствам страны и местным телекоммуникационным компаниям не позднее 10 июля полностью прекратить вещание целого ряда российских СМИ». Под запрет попали 20 отечественных медиа, среди которых «Первый канал», «Россия 1», RT, «Спутник», НТВ, РЕН ТВ и другие.

Захарова пояснила, что такой шаг Подгорицы является попыткой задним числом юридически оформить уже имеющийся запрет, в рамках которого в 2022 году Черногория осуществила веерную блокировку российских СМИ.

По словам Захаровой, Россия оценивает действия Черногории как враждебный акт неприкрытой цензуры, попытку выслужиться перед Брюсселем для прогресса на «евродорожке» и грубейшее нарушение медиасвобод.

«Эти недружественные действия не останутся без ассиметричного ответа», – резюмировала Мария Захарова.
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Песков: Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины, выработали новые идеи
09 июля 2024, 21:25

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди конструктивно обсудили тему конфликта на Украине по время встречи в Москве и выработали новые идеи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию на Украине.
«Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир. Все являются сторонниками мира. И мы тоже являемся сторонниками мира с обеспеченной безопасностью для нас. И поэтому все обмениваются мнениями, конечно», – ответил Песков на вопрос, как Россия оценивает посреднические усилия Моди в украинском урегулировании.
Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что у Моди родились новые свежие идеи после обмена мнениями по Украине.

Ранее Песков сообщал, что в ходе переговоров российский президент Владимир Путин и индийский премьер Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку, обсуждать ее в расширенном составе нет необходимости.

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Небензя: РФ сожалеет, что СБ ООН втянули в пропаганду Украины инцидентом в Киеве
09 июля 2024, 20:50

Фото: Сайт Кремля

РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН втянули в «грязную пропагандистскую кампанию Киева» при помощи инцидента в больнице Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Сегодня, 9 июля, по запросу стран запада в СБ ООН проходит заседание, связанное с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.
«Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет безопасности», – заявил Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева. О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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#минобороны
#ракеты
#киев
#пво
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Замгенсека ШОС Хан заявил об одном из главных событий
09 июля 2024, 20:14

Фото: iStock/Derek Brumby

Заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан заявил, что одним из главных событий стало присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества.
Он отметил, что в рамках этого события с Белоруссией было заключено несколько договоров о сотрудничестве.

«По итогам саммита одним из главных итогов стало завершение процедуры вступления Республики Беларусь в организацию, в результате чего состав ШОС увеличился до 10 государств», — передаёт NEWS.ru слова замгенсека.

Ранее заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская заявила, что Россия и Белоруссия ведут сотрудничество по базовым отраслям экономики, важной из которых является производство микроэлектроники.

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#россия
#сотрудничество
#белоруссия
#страны
#шос
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Зеленский прилетел в США на саммит НАТО в Вашингтоне
09 июля 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Matt Anderson

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, где сегодня, 9 июля, начнется саммит НАТО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По данным «Укринформ», Зеленский прибыл в США вместе со своей женой Еленой, возложил венок к местному мемориалу жертвам голодомора в и пообщался с украинской диаспорой в Вашингтоне.

Ранее представители НАТО заявляли, что не будут приглашать Украину вступить в Североатлантический альянс во время нынешнего саммита. Генсек блока Йенс Столтенберг пояснял, что вступление будет невозможным, пока идет военный конфликт.

Как прежде сообщали CNN, на саммите путь Киева в НАТО назовут «необратимым», данное определение поддержал Белый дом. Зеленский же заявлял, что хочет услышать «что-то похожее на приглашение» во время мероприятия в Вашингтоне.

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#сша
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#нато
#зеленский
#украина
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Суд в Москве заочно арестовал супругу Навального*
09 июля 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Zolnierek

Басманный районный суд города Москвы принял решение о заочном аресте Юлии Навальной. Таким образом было удовлетворено ходатайство Следственного комитета РФ об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вдове скончавшегося в исправительной колонии оппозиционера Алексея Навального* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ — «Участие в экстремистском сообществе», напоминает телеграм-канал Readovka.

Юлия Навальная скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем была объявлена в розыск. Теперь ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Время ареста будет исчисляться с момента задержания Навальной или её экстрадиции на территорию Российской Федерации.

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* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
** Признан иноагентом, а также внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#рф
#арест
#суд
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Песков: Путин и Моди рассмотрели всю повестку в узком составе
09 июля 2024, 17:44

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Всю повестку в ходе переговоров исчерпывающе обсудили российский президент Владимир Путин и индийский премьер Индии Нарендра Моди. Обсуждать ее в расширенном составе нет необходимости. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели. Все темы были закрыты», — сказал Песков.

По сообщению главы МИД РФ Сергея Лаврова, участники переговоров детально рассмотрели все вопросы касательно российско-индийских отношений.

Сам премьер Индии подчеркнул, что страны приняли важные решения, которые направлены укрепить сотрудничество государств в различных областях.

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#дмитрий песков
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Росфинмониторинг внёс актрису Яну Троянову* в список террористов и экстремистов
09 июля 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг, пополнился ещё одним именем. Теперь в список входит актриса Яна Троянова*, которая ранее была признана иноагентом.
Министерство юстиции РФ признало артистку иноагентом в ноябре 2023 года, напоминает РИА Новости. Как отмечали в ведомстве, проживающая за пределами России Троянова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Общественные деятели ранее призывали возбудить в отношении актрисы уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Теперь она пополнила перечень террористов и экстремистов.

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#рф
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Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК
09 июля 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении закон, который подразумевает распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.
Настоящий законопроект был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента кабинетом министров. Он предполагает внесение изменений в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе». Право на отсрочку будет предоставляться гражданам, которые поступили на службу в органы прокуратуры и учреждения Следкома РФ после получения профильного высшего образования.

На данный момент может быть отсрочен призыв на действительную службу в армии тем, кто служит в органах МВД, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения (ФСИН), а также является сотрудником Российской таможенной службы. При этом у них должно быть специальное высшее образование.

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