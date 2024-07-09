Фото: сайт Кремля
Украина создаёт пиар-операции «на крови» и использует трагедии в качестве фона, сопровождающего участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков указал на то, что такое случайно регулярно. Каждый раз подобные инциденты на Украине совпадают с международными событиями, важными для построения отношений Украины и западных стран.
Пресс-секретарь Путина добавил, что совпадений быть не может. Очевидно, что и ракета, сброшенная на детскую больницу в Киеве, – это часть пиар-операции перед саммитом НАТО.
Такую методику киевских властей Песков назвал иезуитской и нечистоплотной. Россия же намерена рассказать всю правду о попадании украинской ракеты в здание детской больницы в Киеве. Причём рассказать эту правду не только в своей стране, но и за рубежом.
Днём ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о причастности России к удару по киевской больнице не соответствуют действительности. На опубликованных кадрах видно, что ракета была запущена из ПВО ВСУ.
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Пресс-секретарь Путина добавил, что совпадений быть не может. Очевидно, что и ракета, сброшенная на детскую больницу в Киеве, – это часть пиар-операции перед саммитом НАТО.
Такую методику киевских властей Песков назвал иезуитской и нечистоплотной. Россия же намерена рассказать всю правду о попадании украинской ракеты в здание детской больницы в Киеве. Причём рассказать эту правду не только в своей стране, но и за рубежом.
Днём ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о причастности России к удару по киевской больнице не соответствуют действительности. На опубликованных кадрах видно, что ракета была запущена из ПВО ВСУ.
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Анастасия Чинкова