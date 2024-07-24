МИД: Направляя деньги Армении, ЕС пытается распространить влияние на Закавказье

Фото: пресс-служба МИД РФ
Направляя 10 миллионов евро на поддержку Вооружённых сил Армении, Евросоюз рассчитывает распространить своё деструктивное влияние в Закавказье. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Выступая на брифинге, она отметила, что за планами ЕС направить денежные средства на поддержку армянской армии, безусловно, стоят геополитические расчёты. Спикер МИД РФ указала, что на примере Украины можно отчётливо заметить, что так называемый Европейский фонд мира не имеет никакого отношения к миру, стабильности и безопасности.
Дипломат подчеркнула, что все действия государств ЕС направлены как раз наоборот на дестабилизацию обстановки в регионах, провоцирование стран, развязывание кровопролития, на этот раз в Закавказье.
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Александр Бойцов