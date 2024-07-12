В МИД РФ считают, что ЕС может собирать данные о российских объектах в Армении

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Евросоюз может собирать в Армении разведывательные данные о России. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, добытые разведывательные данные, касающиеся объектов на территории РФ, не обсуждаются с армянской стороной. Миссия ЕС направляет информацию сразу в Брюссель.
Галузин добавил, что не исключает того, что сбор данных ведется в том числе об объектах, находящихся в соседних с Арменией государствах.
Также замглавы дипломатического ведомства выразил обеспокоенность тем, что миссия ЕС расширяется и перерастает в постоянную, что становится возможным из-за одобрения Еревана.
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Галузин добавил, что не исключает того, что сбор данных ведется в том числе об объектах, находящихся в соседних с Арменией государствах.
Также замглавы дипломатического ведомства выразил обеспокоенность тем, что миссия ЕС расширяется и перерастает в постоянную, что становится возможным из-за одобрения Еревана.
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Анастасия Хохлова