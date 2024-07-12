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В МИД РФ считают, что ЕС может собирать данные о российских объектах в Армении

Замглавы МИД Галузин: Миссия ЕС в Армении может собирать разведданные по России
12 июля 2024, 09:04
Фото: istock / Wirestock

Фото: istock / Wirestock

Евросоюз может собирать в Армении разведывательные данные о России. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, добытые разведывательные данные, касающиеся объектов на территории РФ, не обсуждаются с армянской стороной. Миссия ЕС направляет информацию сразу в Брюссель.

Галузин добавил, что не исключает того, что сбор данных ведется в том числе об объектах, находящихся в соседних с Арменией государствах.



Также замглавы дипломатического ведомства выразил обеспокоенность тем, что миссия ЕС расширяется и перерастает в постоянную, что становится возможным из-за одобрения Еревана.

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Трамп неожиданно высказался о конфликте на Украине
12 июля 2024, 10:01

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине можно было избежать.
«Конфликт на Украине не нужно было начинать. Должен быть мир, и как можно скорее. Слишком много людей пострадало в конфликте, который не должен был начаться», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Так Трамп прокомментировал публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который рассказал, что на встрече с экс-президентом США они обсудили пути достижения мира.

Ранее, 27 июня, в ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп пообещал, что урегулирует конфликт ещё до своего возможного переизбрания и вступления в должность президента 20 января 2025 года. Он также подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского лидера.

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На саммите НАТО 24 страны подписали «Украинский договор»
12 июля 2024, 09:22

Фото: сайт НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне Украина и ещё 23 страны подписали документ под названием «Украинский договор» .
В этом документе представлен список инициатив, которые будут реализованы. Полный текст договора доступен на сайте Еврокомиссии.

Сейчас в НАТО входят 32 государства. Из них Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория не подписали этот документ.

Япония — единственная страна, которая не является членом НАТО, но решила поддержать Украину.

«Сегодня мы объявляем о заключении «Украинского договора» с целью координации и ускорения наших коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины», — приводятся выдержки из документа.

Все, кто поставил свою подпись под этим документом, пообещали помогать Украине в вопросах обороны и безопасности. Они обязались предоставлять постоянный поток помощи и вооружения.

Подписавшиеся также заявили, что будут поддерживать киевский режим до достижения им победы над Россией.

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Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом после его оговорки о Путине
12 июля 2024, 09:11

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента США Джо Байдена пророссийским кандидатом после его оговорки на саммите НАТО.
В своем телеграм-канале дипломат прокомментировала конфуз американского лидера и пошутила, что уже невозможно скрыть «российское вмешательство в американские выборы».

Напомним, речь идет о заявлении Джо Байдена, в котором он перепутал российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Прежде сообщалось, что в Вашингтоне Байдену предрекли мрачные дни после того, как он перепутал Путина с Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Новый британский премьер Стармер назвал Россию «угрозой поколения»
12 июля 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Arseniy45

Россия в настоящее время является «угрозой поколения». Об этом во время своего выступления на саммите НАТО в Вашингтоне заявил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Его цитирует британское издание The Daily Telegraph. Политик также призвал государства, входящие в Североатлантический альянс, наращивать военное производство, чтобы не отставать в этом вопросе от России. По словам Стармера, мир вступил в такую эпоху, в которой постоянно присутствуют угрозы и нестабильность.

Британский премьер назвал в числе главных угрозы со стороны России, которую поддерживают такие страны, как Северная Корея и Иран, а также конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По мнению Стармера, именно реакция НАТО на эти угрозы будет определять состояние мира в грядущие десятилетия. Он предложил увеличить отчисления на оборону до 2,5% от ВВП.

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Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО террористами
12 июля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/OlFedv

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Дмитрий Безруких подал в отставку. То же самое сделал его первый заместитель Василий Гордеев.
Информация об этом появилась на официальном сайте ФСИН России. Руководители регионального управления ФСИН решили уйти со своих постов после захвата заложников в следственном изоляторе №1 города Ростова-на-Дону, которое произошло 16 июня.

В ведомстве уточнили, что специальная комиссия завершила служебную проверку по факту инцидента. По её результатам уволены четверо и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников СИЗО и ФСИН.

Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет РФ и прокуратуру, где им будет дана соответствующая правовая оценка. Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН по Ростовской области направлена группа более опытных сотрудников службы.

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Байдену предрекли мрачные дни после того, как он перепутал Путина с Зеленским
The Telegraph: Байдена ждут мрачные дни после саммита НАТО
12 июля 2024, 08:46

Фото: сайт Белого дома

Из-за скандальных оговорок действующего лидера и кандидата в президенты США Джо Байдена на саммите НАТО, его избирательная кампания находится под угрозой. Об этом пишет издание The Telegraph.
Американского лидера обвиняют в том, что он выставил Америку на посмешище перед мировой общественностью и вынудил западных союзников США оправдывать его. Речь идет о заявлении Байдена, в котором он ошибочно назвал Владимира Путина президентом Украины. Кроме того, он назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом.

Лидеры западных стран попытались сгладить ситуацию и объяснили журналистам произошедшее «безобидной оговоркой». Однако, по мнению авторов статьи, после инцидента на саммите НАТО еще больше демократов объявят о прекращении поддержки главы США.

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Запад может разрешить Украине использовать F-16 на территории России
МО Нидерландов: западные страны обсуждают использование F-16 на территории РФ
12 июля 2024, 08:14

Фото: istockphoto/TebNad

Представители стран, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры о возможном применении боевых самолетов на территории России. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, приводит его слова издание Telegraph.
«Сейчас обсуждаются возможности использования боеприпасов в РФ», — заявил он.
Авторы статьи также напомнили, что прежде премьер-министр Нидерландов сообщил о том, что страна не намерена накладывать какие-либо ограничения при передаче вооружения главе Украины Владимиру Зеленскому.

О том, что истребители уже поставляются на Украину ранее сообщил генеральный секретарь США Энтони Блинкен. Кроме Нидерландов ВСУ снабжает истребителями F-16 Дания.

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Орбан встретился с Трампом после саммита НАТО
12 июля 2024, 08:11

Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО.
«Мы обсуждали способы установления мира. Хорошая новость: он собирается решить эту проблему!» — написал Орбан на своей странице в соцсети X.

По словам пресс-секретаря венгерского премьера, чьи слова передает Reuters, встреча с Трампом стала следующей остановкой в его миротворческой миссии.

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание, что между Орбаном и Трампом установились тесные взаимоотношения, а данная встреча может указывать на то, что премьер Венгрии стал посредником между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

Напомним, Орбан 5 июля прилетал в Москву, чтобы встретиться с Путиным.

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МО Японии: Токио больше не считает, что РФ потеряла военную мощь на Украине
12 июля 2024, 08:09

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Токио больше не считает, что Россия утратила военную мощь и стратегический потенциал на Украине. Это следует из Белой книги обороны — ежегодного доклада министерства обороны Японии.
Согласно данным этого доклада, анализ которого провели эксперты РИА Новости, его тональность заметно изменилась по сравнению с прошлым годом. Если год назад в разделе «о нападении России и обороне Украины» утверждалось, что РФ во многом потеряла свою военную силу, а в дальнейшем в связи с этим будет снижаться и сила государства, то теперь речь идёт совсем о другом.

Японские военные эксперты пишут, что «Украина продолжает упорно сражаться», а её союзники продолжают поддерживать её и вводят антироссийские санкции. Ситуация такова, что «нужно заставить Россию заплатить высокую цену». Ни о каком снижении военного потенциала РФ, как видно, речи уже не идёт.

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