МИД РФ: Учения США и Армении навязывают республике натовские принципы

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Американо-армянские учения Eagle Partner, которые пройдут с 15 по 24 июля, подрывают механизмы сотрудничества Армении с РФ в области безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, проведение совместных учений позволит США навязать властям Армении принципы ведения боевых действий, присущие североатлантическому альянсу.
Это уже вторые совместные американо-армянские военные учения.
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Это уже вторые совместные американо-армянские военные учения.
«Они не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактически замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес этой организации, — указала Захарова.
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Олег Дикий