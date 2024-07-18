В Минобороны Армении будет работать американский советник

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Представитель армии США начнёт свою работу в Министерстве обороны Армении, сообщили в RT.
Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея сообщила о том, что представитель американской армии начнёт работать в Министерстве обороны Армении.
Ранее Узра Зея заявляла, что США планируют укрепить сотрудничество с Арменией. 15 июля в Ереване начались армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024.
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«Я могу подтвердить эту информацию. Это ожидаемый процесс. Более подробную информацию вы можете узнать у нашего посла и информационной группы. Мы приветствуем углубление сотрудничества между Соединёнными Штатами и Арменией», — сказала она в интервью изданию Hetq.
Ранее Узра Зея заявляла, что США планируют укрепить сотрудничество с Арменией. 15 июля в Ереване начались армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024.
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Мира Полтева