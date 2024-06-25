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МИД назвал «предупреждением» договор между Россией и Северной Кореей

Замглавы МИДа Руденко: договор между Россией и КНДР является предупреждением
25 июня 2024, 11:10
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР — это «своего рода предупреждение» для стран, которые могут рассматривать решение проблем на Корейском полуострове военным путем. Об этом информирует РИА Новости.
По словам политика, РФ не раз подчеркивала, что соглашение не направлено против Южной Кореи или третьих государств, договор «не нацелен на то, чтобы подорвать ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии». Руденко отметил, что основным источником напряженности в регионе является политика Вашингтона.

Дипломат утверждает, что главная цель американской политики заключается в сдерживании КНР и России.



Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции
Макрон предупредил об угрозе начала гражданской войны во Франции
25 июня 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франции угрожает гражданская война из-за политики как правых, так и левых сил, которые «впадают в крайности». Об этом информирует BFM TV.
Французский лидер отметил, что крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен «отсылает людей к религии или происхождению, по этой причине она разделяет и подталкивает к гражданской войне». За партией «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в объединение левых под названием «Новый народный фронт», также стоит война с неверными убеждениями, пояснил глава Франции.

Макрон призвал граждан своей страны не поддаваться на провокации и «не соблазняться» двумя крайностями, которые предлагают быстрое решение волнующих общество проблем, а подождать несколько лет и стать сильнее во всех аспектах.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Песков: для оценки плана Трампа по Украине нужно знать его детали
25 июня 2024, 11:32

Фото: Сайт Кремля

План советников экс-президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Украине должен учесть фронтовую ситуацию. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», – сказал пресс-секретарь президента России.

Он отметил, что не в курсе, «о каком плане идет речь и что в нем прописано».

Ранее советники Трампа говорили, что, если он победит в предвыборной гонке, то Киеву предложат диалог с Россией в обмен на помощь Запада.

По словам российского президента Владимира Путина, страна готова к диалогу, который учитывает реальную ситуацию. Глава государства предложил план по урегулированию украинского конфликта, однако в Киеве его отвергли.

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#новости
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Стал известен план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Reuters: советники Трампа поделились планом урегулирования украинского конфликта
25 июня 2024, 11:15

Фото: Сайт Кремля

План «подталкивания» Украины к мирным переговорам с РФ представили советники бывшему президенту США Дональду Трампу. Как пишет Reuters, если политик победит на выборах, киевскому режиму скажут, что он сможет получить больше вооружений от Соединенных Штатов только в случае мирного диалога.
«Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет», – сказал советник экс-главы Белого дома Кит Келлог.

Дональд Трамп не единожды заявлял, что сможет решить украинский конфликт в течение суток. Также политик известен скандальными высказываниями. Так, он говорил, что бомбил бы Москву, если бы конфликт на Украине начался во время его президентского срока.

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#мир
#сша
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#дональд трамп
#новости
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Премьер-министр Индии прилетит в Россию
Tribune: премьер Индии Моди 8 июля посетит Москву
25 июня 2024, 09:34

Фото: сайт Кремля

Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Об этом информирует издание Tribune.
Согласно информации издания, визит Моди в РФ знаменателен, так как он состоится вскоре после того, как индийский премьер возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания президента России Владимира Путина в марте.

Последний визит Моди в Россию состоялся в 2019 году, тогда он посещал Владивосток. В Москву индийский премьер приезжал в 2015 году.

Напомним, по результатам прошедших в Индии выборов партия Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест в парламенте. Одновременно с этим возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» одержал победу на выборах, а значит может сформировать новое правительство, которое, скорее всего, будет коалиционным.

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#рф
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ВС России получили партию новейших гаубиц «Мальва»
Ростех: в ВС России поступила партия новейших колёсных гаубиц «Мальва»
25 июня 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мальва». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Уточянется, что «Мальва» обладают лучшей маневренностью, чем артустановки на гусеничном ходу, а также более дешевой стоимостью в эксплуатации. Данный вид оружия предназначен для поражения командных пунктов оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем противовоздушной обороны и других объектов.

«Мальва» является современным и мощным оружием, благодаря которому можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более двадцати четырех километров. Колесное шасси позволяет быстро разворачиваться на позиции и покидать ее.

Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Госдума 25 июня рассмотрит законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров
25 июня 2024, 08:11

Фото: сайт Кремля

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что сегодня, 25 июня, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Володин отметил, что несмотря на введённые против РФ более 21 тысячи санкций, российский лидер Владимир Путин принял это важное решение. По его мнению, экономике страны удалось адаптироваться в текущих условиях и демонстрировать уверенный рост.

Володин подчеркнул, что необходимые средства для индексации пенсий работающим пенсионерам имеются в бюджете России. С 1 февраля следующего года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать, добавил политик.

Уточняется, что данный законопроект затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику опытные кадры и улучшить производительность труда.

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В МИД назвали условие для визита Ким Чен Ына в Россию
МИД: Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет база для подписания документов
25 июня 2024, 07:27

Фото: istock /Oleksii Liskonih

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что визит лидер КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда сложатся все необходимые условия. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, визит состоится, как только будет наработана база для документов, которые должны быть подписаны. Он отметил, что приглашение посетить Россию у лидера КНДР Ким Чен Ына имеется.

«Мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом», — сказал Руденко.

18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В МИД России заявили, что определены все формулировки соглашения с Ираном
МИД: все формулировки соглашения с Ираном определены, работа завершается
25 июня 2024, 07:12

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Российская Федерация планирует подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном в ближайшее время. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены», — рассказал он.

По его словам, главная задача Ирина и России состоит в том, чтобы завершить процедуры, которые связаны с подписанием таких документов.

Ранее сообщалось, что процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранской стороны. Директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил, что работа над документом обязательно будет завершена и лидеры двух стран примут решение о времени и месте его подписания.

О работе над новым договором между Ираном и Россией стало известно в сентябре 2022 года.

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В США назвали препятствие для вступления Украины в НАТО на саммите альянса
NI: устав НАТО не даст Украине получить членство на саммите
25 июня 2024, 04:29

Фото: istock / Michele Ursi

Опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Такое предположение выдвинул журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest.
Как пишет Атламазоглу, стать членом блока Киеву мешают обязательства по коллективной обороне. Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс может спровоцировать нежелательное для НАТО прямое столкновение с Москвой.

Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. До этого телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими государствами НАТО вокруг формулировки о членстве Украины в блоке. По информации издания, американские и немецкие чиновники предложили, чтобы во время предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть «мост» для вступления в альянс, а не «необратимый путь» к членству в НАТО, как в апреле заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и некоторые страны Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.

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