МИД назвал «предупреждением» договор между Россией и Северной Кореей

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Замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР — это «своего рода предупреждение» для стран, которые могут рассматривать решение проблем на Корейском полуострове военным путем. Об этом информирует РИА Новости.
По словам политика, РФ не раз подчеркивала, что соглашение не направлено против Южной Кореи или третьих государств, договор «не нацелен на то, чтобы подорвать ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии». Руденко отметил, что основным источником напряженности в регионе является политика Вашингтона.
Дипломат утверждает, что главная цель американской политики заключается в сдерживании КНР и России.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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Дипломат утверждает, что главная цель американской политики заключается в сдерживании КНР и России.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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Екатерина Коршунова