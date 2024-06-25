МИД назвал «предупреждением» договор между Россией и Северной Кореей

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР — это «своего рода предупреждение» для стран, которые могут рассматривать решение проблем на Корейском полуострове военным путем. Об этом информирует РИА Новости.