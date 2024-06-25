Премьер-министр Индии прилетит в Россию

Фото: сайт Кремля
Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Об этом информирует издание Tribune.
Согласно информации издания, визит Моди в РФ знаменателен, так как он состоится вскоре после того, как индийский премьер возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания президента России Владимира Путина в марте.
Последний визит Моди в Россию состоялся в 2019 году, тогда он посещал Владивосток. В Москву индийский премьер приезжал в 2015 году.
Напомним, по результатам прошедших в Индии выборов партия Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест в парламенте. Одновременно с этим возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» одержал победу на выборах, а значит может сформировать новое правительство, которое, скорее всего, будет коалиционным.
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Последний визит Моди в Россию состоялся в 2019 году, тогда он посещал Владивосток. В Москву индийский премьер приезжал в 2015 году.
Напомним, по результатам прошедших в Индии выборов партия Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест в парламенте. Одновременно с этим возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» одержал победу на выборах, а значит может сформировать новое правительство, которое, скорее всего, будет коалиционным.
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Екатерина Коршунова