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МИД: недопустимо проталкивать на саммит по Украине «формулу Зеленского»

11 июля 2024, 05:16
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Россия не приемлет ультиматумы на мирных саммитах по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Москва наблюдает за попытками выдвинуть ультиматум в виде «формулы Зеленского» на будущих встречах.

«Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», – отметил Галузин.



Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нет обращений к России организовать вторую мирную конференцию по украинскому конфликту.

20 июня глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в попытках помешать организации второго мирного саммита по Украине.

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#москва
СВР рассекретила планы Франции отправить своих солдат на Украину
11 июля 2024, 05:42

Фото: iStoc

Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года. Соответствующий документ, подготовленный сотрудником СВР под псевдонимом Феликс, был опубликован в журнале «Разведчик».
Согласно документу, французские военные обеспокоены ростом числа погибших на Украине французских граждан.

«Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века», – сообщает Феликс.

При этом Париж тщательно скрывает количество жертв, «перешагнувшее психологически значимый порог», а также тот факт, что французская армия задействована на Украине. Однако он добавил, что французский военный контингент, который будет направлен на Украину, все еще находится в стадии подготовки и первоначально будет насчитывать около 2 000 человек.

9 июня немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, которые могли бы присоединиться к парижской инициативе по отправке военных инструкторов на Украину.

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#свр
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Польша заявила о планах сократить председательство Венгрии в ЕС
В Польше заявили об идее сократить председательство Венгрии в ЕС
11 июля 2024, 05:03

Фото: istockphoto/macky_ch

В Европейском союзе (ЕС) появились «творческие идеи» относительно сокращения срока председательства Венгрии, заявил министр иностранных Радослав Сикорский, передает PolsatNews.
Он отметил, что такие идеи существуют и находятся в стадии разработки, однако дипломат отказался раскрывать их содержание.

Напомним, 1 июля Венгрия стала председателем Совета ЕС на полгода. Будапешт возглавил Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по различным вопросам, включая украинский конфликт и миграции.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан раскритиковал идею открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.

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Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО
11 июля 2024, 04:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО опубликовали совместную декларацию по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Как члены блока видят будущее Украины и воспринимают Россию, читайте в материале «Радио 1».

Украина и «необратимый путь» в НАТО


Согласно заключительной декларации, Киев находится на «необратимом пути» к членству в Североатлантическом альянсе.

«Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины – в НАТО», – отмечается в тексте документе.

Члены Альянса отмечают прогресс Украины после саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году и заявляют, что будут продолжать поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции до тех пор, пока Киев будет продолжать «эту важнейшую работу».

В то же время в заявлении подчеркивается, что члены Альянса будут «в состоянии» пригласить Украину вступить в НАТО, когда союзники выразят единодушное согласие, а Киев выполнит необходимые условия. Министры иностранных дел стран-членов НАТО будут ежегодно оценивать прогресс Украины в проведении реформ.

В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины

НАТО и новые меры поддержки Украины


В дополнение к заявлениям о членстве Киева, в документе говорится, что НАТО планирует предоставить Украине не менее 40 миллиардов евро в виде базового финансирования и обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности до 2025 года.

При этом страны НАТО будут дважды в год отчитываться об утвержденном процессе предоставления военной помощи Украине.

В то же время заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер сообщил, что НАТО объявит о новом пакете военной и экономической поддержки в рамках вступления Украины в альянс. В частности, речь идет об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины, военного потенциала, бронежилетов и униформы.

Кроме того, страны-участницы блока объявили о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке на Украине (NSATU), а также координации военных поставок. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

Альянс также одобрил назначение старшего гражданского представителя НАТО для Киева и создание центра анализа конфликта на Украине для последующего изучения и применения его опыта.

НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины

НАТО и российская угроза


В итоговой декларации России придается особое значение. Так, например, НАТО по-прежнему рассматривает Россию как главную угрозу для альянса. В коммюнике говорится, что украинский конфликт «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».

В то же время альянс заявляет, что не желает конфронтации с Россией.

«Мы остаемся готовыми сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации», – говорится в документе.

Одновременно с этим военный блок активизирует базу Aegis Ashore в Польше, чтобы усилить потенциал противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», – звучит в одном из последних пунктов декларации.

Альянс также призвал международное сообщество не оказывать никакой поддержки России. Согласно итоговому заявлению, блок осуждает все государства, которые поддерживают Москву. Страны НАТО также договорились разработать рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса.

Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО
Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО

Альянс и расширение на Восток


В итоговой декларации члены НАТО также выразили намерение продолжать расширять сотрудничество на Балканах и в Черном море и поддерживать стремление стран, желающих присоединиться к альянсу.

Кроме того, НАТО планирует усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы «поддерживать миру» в этих регионнах. В связи с этим члены альянса приняли план действий по укреплению своего подхода к южному направлению, объединение откроет офис в столице Иордании городе Амман, где будет продолжать сотрудничать с иракскими властями.

В итоговой декларации также говорится, что следующий саммит НАТО пройдет в Гааге (Нидерланды) в июне 2025 года и в Турции – в 2026 году.

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#нидерланды
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Зеленский обеспокоился ситуацией вокруг здоровья Байдена
11 июля 2024, 04:36

Фото: сайт Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен состоянием здоровья президента США Джо Байдена, передает Axios на основе информации от украинского источника.
«Зеленский является одним из лидеров, которые смотрели президентские дебаты и обеспокоены ситуацией», – отмечается в публикации.

По данным издания, в разговоре с президентом США Зеленский сказал, что «все ждут ноября», то есть результатов президентских выборов.

Ранее Джо Байден в одном из интервью заявил, что не считает себя больным.

4 июля Байден признал, что провалился в дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В то же время он заявил, что после этого намерен продолжать участвовать в предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что после неудачных дебатов Байдена Демократическая партия США запаниковала и начала искать кандидата на его место.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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#сша
#выборы
#джозеф байден
#дональд трамп
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Американский сенатор призвал Байдена к выходу из президентской гонки
Сенатор-демократ Уэлч призвал Байдена отказаться от выборов
11 июля 2024, 04:07

kremlin

Сенатор-демократ Питер Уэлч из американского штата Вермонт призвал кандидата в президенты США Джо Байдена выйти из президентской гонки сообщает газета The Washington Post.
Уэлч назвал выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом «катастрофическим». По его словам, ставки еще никогда не были настолько высокими.

«Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того вечера», – подчеркнул он.

Уэлч заявил, что уважает нынешнее руководство США. По его словам, Байден – «личность необычайной порядочности». Он также назвал нынешнего лидера одним из лучших президентов современности.

10 июля Трамп пригласил Байдена на новые дебаты. По словам экс-президента, это шанс для Байдена реабилитироваться после провала на предыдущих дебатах.

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#джозеф байден
#президент
#сша
#выборы
#дональд трамп
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В НАТО призвали Китай к отказу от сотрудничества с Россией
Столтенберг: страны НАТО призвали Китай отказаться от сотрудничества с Россией
11 июля 2024, 03:54

Фото: сайт НАТО

Члены Североатлантического альянса (НАТО) призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией. Заявление по этому поводу сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует РИА Новости.
«Сегодняшнее послание – самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины», – заявил генеральный секретарь военного блока.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#нато
#йенс столтенберг
#россия
#украина
#китай
#сотрудничество
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Сийярто: Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен
11 июля 2024, 03:17

Фото: iStock/Silent_GOS

Стратегия Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО) не принесла результатов в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяр, передает ТАСС на основе репортажа CNN.
По его словам, Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен.

«Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться», – отметил он.

Политик добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не добьются успеха на поле боя.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан осудил усиление роли Североатлантического альянса в конфликте на Украине как «опасное и безответственное». По его мнению, НАТО «очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией».

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#венгрия
#виктор орбан
#премьер-министр
#мид
#нато
#украина
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В США заявили о новом этапе отношений России и Индии
CNN: ядерные проекты позволили России и Индии перейти на новый этап отношений
11 июля 2024, 02:58

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Совместные атомные проекты, в том числе строительство атомных электростанций (АЭС), привели к новому этапу в российско-индийских отношениях, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что сотрудничество между двумя странами «позеленело» и вышло на новый уровень. Более того, партнерство России и Индии не ограничивается строительством атомных электростанций. Техническое обслуживание и поставки топлива также осуществляются Россией.

Ранее ОПЕК заявила, что Россия сохранит свои позиции крупнейшего экспортера сырья в Китай и Индию. В мае доля российских поставок в структуре импорта Китая составляла 19 процентов, Индии – 41 процент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Москве между президентом Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было никаких разногласий.

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#россия
#индия
#аэс
#поставки
#владимир путин
#дмитрий песков
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В НАТО раскрыли новую базу в Польшу
11 июля 2024, 02:21

Фото: iStock/Zeferli

Североатлантический альянс (НАТО) будет использовать базу Aegis Ashore в Польше для усиления своей противовоздушной (ПВО( и противоракетной (ПРО) обороны, говорится в заявлении военного блока.
«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», – сообщается в декларации саммит.

Отмечается, что НАТО намерены «сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз» с помощью систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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