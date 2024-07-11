МИД: недопустимо проталкивать на саммит по Украине «формулу Зеленского»

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Россия не приемлет ультиматумы на мирных саммитах по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Москва наблюдает за попытками выдвинуть ультиматум в виде «формулы Зеленского» на будущих встречах.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нет обращений к России организовать вторую мирную конференцию по украинскому конфликту.
20 июня глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в попытках помешать организации второго мирного саммита по Украине.
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«Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», – отметил Галузин.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нет обращений к России организовать вторую мирную конференцию по украинскому конфликту.
20 июня глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в попытках помешать организации второго мирного саммита по Украине.
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Александр Климов