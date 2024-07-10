МИД РФ: переговоры России и Украины начнутся, когда Киев будет к этому готов

Фото: iStock/Aleksey Konovalov
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов. Об этом он сообщил журналистам на площадке дискуссионного клуба «Валдай», в ответ на заявление о том, что Россия и Китай рассчитывают на переговоры по конфликту до конца 2024 года.
«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна – переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», – пояснил Руденко.По его словам, все то, что сейчас предлагает Киев, не может являться основой для серьезных переговоров о мире.
До этого газета Pais заявляла, что венгерский премьер Виктор Орбан в двух конфиденциальных докладах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля и лидеров стран-членов, рассказал об итогах переговоров в Москве, Киеве и Пекине. По данным издания, политик сообщил, что РФ и Китай ожидают начала мирных переговоров России и Украины до конца 2024 года.
Читайте также:
Коньков: НАТО попросило Зеленского не возмущаться, чтобы не портить праздник
Матвиенко: в очереди на вождение в БРИКС находятся 24 страны
США в 2026 разместят в ФРГ дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковые
Данил Пономарев