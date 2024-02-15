МИД Норвегии: Страна будет сожалеть в случае выхода России из Арктического совета

Фото: istockphoto/Biletskiy_Evgeniy
Председательствующая в настоящее время в Арктическом совете Норвегия будет сожалеть, если Россия покинет это объединение. Об этом заявила советник по связям с общественностью министерства иностранных дел скандинавской страны Марикен Бруусгор Харбиц.
В разговоре с РИА Новости она сказала, что Норвегия, как и положено председателю, поддерживает контакты со всеми странами-участницами организации, включая Россию. Позиция Москвы известна и понятна. Однако Норвегия видит свою цель в том, чтобы сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью его членами.
Госпожа Харбиц также отметила важность того, чтобы именно государства, входящие в объединение, взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности, устойчивости и развития региона. Поэтому Норвегия будет очень сожалеть, если какая либо из стран-участниц решит покинуть Арктический совет.
Фото: istockphoto/Roi Shomer
Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до того момента, как будет возобновлена практическая работа организации в существующем формате с активным участием всех восьми её членов. Однако вопрос об окончательном выходе из объединения пока не стоит, сообщили агентству в МИД РФ.
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Госпожа Харбиц также отметила важность того, чтобы именно государства, входящие в объединение, взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности, устойчивости и развития региона. Поэтому Норвегия будет очень сожалеть, если какая либо из стран-участниц решит покинуть Арктический совет.
Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до того момента, как будет возобновлена практическая работа организации в существующем формате с активным участием всех восьми её членов. Однако вопрос об окончательном выходе из объединения пока не стоит, сообщили агентству в МИД РФ.
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Александр Бойцов