МИД РФ: Россия вполне допускает выход из Арктического совета

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Россия не исключает варианта развития событий, при котором страна выйдет из Арктического совета. Это может произойти, если деятельность организации вступит в противоречие с интересами Москвы.
Дипломат отметил, что в настоящее время совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, по праву ротации председательствующая в организации, пытается возобновить ее деятельность в полном формате, но не находит отклика у других арктических государств. Кроме того, у Москвы вызывает озабоченность фрагментация международного сотрудничества в Арктике, заключил посол.
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Александр Бойцов