США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России

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«Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании попали под санкции американского Минфина. Об этом говорится в документах на странице ведомства.
Отмечается, что в соответствующий список также попали «Ингосстрах» и «Альфастрахование». Ограничения затронули и заместителей Минэнергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, президента «Лукойла» Вадима Воробьева, гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.
Ранее сообщалось, что чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы нынешнего главы США Джо Байдена. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова