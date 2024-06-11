МИД объяснил причину приостановки работы с договором о сотрудничестве с Ираном

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Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран. Процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранской стороны.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов. Он также добавил, что это решение руководства двух стран никогда не утрачивало силы и работа над документом обязательно будет завершена. Затем лидеры двух стран примут решение о времени и месте его подписания, сказал дипломат.
О работе над новым договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года. Тогда этот вопрос обсудили Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае 2024 года иранская сторона предложила внести некоторые правки в документ.
19 мая вертолёт с президентом Ирана разбился по пути из Азербайджана. На борту также находился глава МИД страны Хосейн Амир-Абдоллахиан и ещё семь человек. Все они погибли.
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О работе над новым договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года. Тогда этот вопрос обсудили Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае 2024 года иранская сторона предложила внести некоторые правки в документ.
19 мая вертолёт с президентом Ирана разбился по пути из Азербайджана. На борту также находился глава МИД страны Хосейн Амир-Абдоллахиан и ещё семь человек. Все они погибли.
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Александр Бойцов