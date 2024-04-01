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Reuters: Иран предупреждал Россию об угрозе перед терактом в «Крокусе»

01 апреля 2024, 13:55
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Ирана предупреждали Россию об угрозе теракта перед трагедией в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом в предоставленных данных не хватало подробностей о времени теракта и о его главной цели.

Отмечается, что Иран получил данные о готовящемся нападении от подозреваемых в нападении на город Керман.


Ранее издание The New York Times сообщило, что американские спецслужбы не предоставили России всей имеющейся у них информации о готовящемся теракте в концертном зале в Красногорске. Это было связано с опасениями раскрыть свои источники информации. При этом в США заявили, что сообщили обо всём, что им было известно о данном инциденте.

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#теракт
#крокус сити холл
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«Забился в истерике»: как глава СБУ Малюк отреагировал на требование РФ о своем аресте
Мирошник: глава СБУ Малюк забился в истерике из-за сигнала российской стороны
01 апреля 2024, 13:54

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк забился в истерике от требования России арестовать его. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Вчера этот персонаж, ареста которого мы требуем, бандитского вида товарищ Малюк, который возглавляет сейчас СБУ, он тут же разразился такой гневной речью, патриотической с точки зрения Украины, наполненной, но мы получили главный сигнал — он сигнал получил. Он забился в истерике», — заявил Мирошник.

По его словам, Малюк осознаёт последствия того, как этот механизм должен действовать. Отсчёт времени уже начался, уточнил Мирошник и отметил, что запущена процедура признания его и глав других украинских структур террористами.

Если же Украина не предпримет необходимые меры, то к делу должны будут привлечь структуры ООН, в частности Международный суд ООН, уточнил Мирошник и добавил, что процедура это не быстрая.

Напомним, 31 марта Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста.

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Талибы* приглашены на форум «Россия — Исламский мир» в Казани
МИД РФ: Талибов* пригласили к участию в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани
01 апреля 2024, 13:54

Фото: Istock/Ilya Burov

Делегация находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан»* приглашена к участию в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
«Да, планирует (принять участие — ред.), они приглашены», — сказал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, сотрудничество РФ с правительством талибов* по антитеррору «ведется на регулярной основе».

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится в Казани 14-19 мая.

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Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА

Reuters: Иран предупреждал Россию об угрозе перед терактом в «Крокусе»

*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
#россия
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#сотрудничество
#мид
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Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА
01 апреля 2024, 12:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ оказать помощь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Речь идёт о помощи в развитии производства систем обнаружения и подавления дронов, учитывая необходимость повышения количества используемых при конструировании отечественных электронных компонентов.

Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который должен предоставить доклад до 27 апреля.

Накануне стало известно, что в России впервые наградили оператора беспилотника званием «Герой Российской Федерации» и медалью «Золотая звезда».

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Долги Киева будут выплачивать несколько поколений украинцев, заявил Пушилин
01 апреля 2024, 12:27

Фото: iStock/RL Photography

Долги Киева будут выплачивать несколько поколений украинцев. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
При этом он усомнился в дальнейшем существовании Украины, указав на то, что на данный момент страна полностью потеряла свою экономическую состоятельность.

По словам политика, следующие три-четыре поколения украинцев не смогут выплатить те огромные долги, которые сейчас накопила страна.

Ранее японское издание Shūkan Gendai писало, что в случае продолжения противостояния с Россией, Украина может прекратить существование как отдельное независимое государство. Это связано с тем, что конфликт сильно истощает страну.

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#украина
#россия
#денис пушилин
#долги
#конфликт
#политика
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МИД РФ отправит Украине ноту по теракту в «Крокусе»
МИД РФ: в переданной Киеву ноте отсутствуют требования по теракту в «Крокусе»
01 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/ser-alim

Работа правоохранительных органов по теракту в «Крокус Сити Холле» должна завершиться в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее переданная Украине нота по борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма не содержит требований по теракту. Отдельная нота по данному вопросу будет отправлена украинской стороне позднее, если российские следователи докажут причастность Украины к трагедии.

Отметим, что в отправленной ноте фигурирует лишь требование арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, который 25 марта признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году и иных террористических атак на территории России.

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#мид рф
#россия
#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 каналам, сообщили в Раде
Юрчишин: Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 каналам, публикующим данные СВО
01 апреля 2024, 11:45

Фото: iStock/Penderev

Руководство мессенджера Telegram рассматривает запрос Службы безопасности Украины (СБУ) относительно 26 каналов, которые публикуют информацию о спецоперации России. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью изданию «РБК-Украина».
Ранее, 25 марта, группа украинских депутатов зарегистрировала законопроект о государственном регулировании деятельности мессенждера на территории Украины.

Юрчишин отметил, что СБУ мониторит всю активность в интернете, которая может трактоваться как оправдание российской СВО. При этом по этим 26 Telegram-каналам есть конкретные доводы.

Политик подчеркнул, что ранее руководство мессенждера игнорировало запросы украинских властей. Однако после разговоров о возможной блокировке Telegram на территории страны, от администрации поступил ответ.

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#telegram
#украина
#верховная рада
#сбу
#сво
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Глава МИД Армении ответил на вопрос о разрыве отношений с Россией
Глава МИД Армении Мирзоян: проблемы в отношениях с Россией невозможно скрыть
01 апреля 2024, 11:15

Фото: iStock/alexis84

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что разрыв дипломатических отношений Еревана и Москвы маловероятен. Об этом сообщает Todos Noticias.
По словам Мирзояна, существующие проблемы между государствами невозможно скрыть. Напрямую говорить о возможном разрыве дипломат отказался, ссылаясь на связи в торговле и безопасности. Министр отметил, что на сегодняшний день у Армении и РФ разные мысли.

Мирзоян добавил, что Ереван рассчитывает на выполнение Москвой обязательств по поддержанию безопасности и территориальной целостности.

Ранее министр сообщил, что Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнерами страны.

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#азербайджан
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#армения
#дипломат
#рф
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Путин поручил защитить от обстрелов ВСУ бригады скорой помощи
Путин поручил защитить скорую помощь в прифронтовых регионах от обстрелов
01 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Iulianna Est

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прифронтовые бригады скорой помощи средствами защиты, включая средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что правительство России совместно с руководством ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Донецкой областей должны до 27 апреля обеспечить бригады скорой помощи защитой от украинских обстрелов. К ней относятся средства индивидуальной защиты медработников, средства защиты транспорта и средства радиоэлектронной борьбы.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных российских регионов.

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#безопасность
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Стало известно, кто возглавит Верховный суд России
ВККС рекомендовала на должность главы суда Ирину Подносову
01 апреля 2024, 10:21

Фото: iStock/Zolnierek

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность главы регулятора. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято единогласно.

В ходе заседания стало известно, что супруг Подносовой является военным пенсионером, который работает в санатории «Жемчужина» в Ленинградской области. А её сын – адвокат в Санкт-Петербурге.

Кандидат прошла все необходимые проверки. Также были проверены её близкие родственники, которые имели лишь штрафы за административные правонарушения, выплаченные своевременно.

Уточним, что вакансия на должность главы Верховного суда была открыта 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова стала единственным претендентом на эту должность.

Она имеет юридическое образование и работает судьёй с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

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