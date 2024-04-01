Reuters: Иран предупреждал Россию об угрозе перед терактом в «Крокусе»

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Власти Ирана предупреждали Россию об угрозе теракта перед трагедией в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом в предоставленных данных не хватало подробностей о времени теракта и о его главной цели.
Отмечается, что Иран получил данные о готовящемся нападении от подозреваемых в нападении на город Керман.
Ранее издание The New York Times сообщило, что американские спецслужбы не предоставили России всей имеющейся у них информации о готовящемся теракте в концертном зале в Красногорске. Это было связано с опасениями раскрыть свои источники информации. При этом в США заявили, что сообщили обо всём, что им было известно о данном инциденте.
Читайте также:
Джонсон: США и Великобритании было наплевать на число жертв теракта в «Крокусе»
МИД РФ отправит Украине ноту по теракту в «Крокусе»
В Госдуме рассказали об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в «Крокусе»
Отмечается, что Иран получил данные о готовящемся нападении от подозреваемых в нападении на город Керман.
Читайте также:
Джонсон: США и Великобритании было наплевать на число жертв теракта в «Крокусе»
МИД РФ отправит Украине ноту по теракту в «Крокусе»
В Госдуме рассказали об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в «Крокусе»
Анастасия Чинкова