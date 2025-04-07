МИД: одной из главных тем в диалоге с США стало возвращение собственности РФ

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что одной из главных тем в диалоге с Вашингтоном является возвращение российской дипломатической собственности в США. Об этом дипломат рассказал «Известиям».
«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — заявил изданию Рябков.
Напомним, что в 2017 году в Сан-Франциско было закрыто генконсульство РФ в рамках введения антироссийских санкций. К тому же были закрыты торговое представительство в Вашингтоне и его представительство в Нью-Йорке. Уже в следующем году Штаты закрыли еще одно генконсульство, уже в Сиэтле. Там же была закрыта резиденция генконсула. В ответ на это Россия назвала действия США откровенным враждебным актом и призвала Вашингтон незамедлительно вернуть все объекты в распоряжение РФ.
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Иван Мусатов