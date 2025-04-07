Премьер Грузии Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальной возможность воссоединения с Абхазией и Южной Осетией. Об этом глава страны сказал в своем интервью для телеканала Imedi.
«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», — заявил Кобахидзе.
Напомним, что 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Это произошло после попытки Грузии взять под контроль Цхинвал.
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