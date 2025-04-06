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В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент Дональду Трампу

The Hill: член Конгресса США Грин объявил о подаче иска об импичменте Трампа
Фото: iStock/Alejo Vazquez

Фото: iStock/Alejo Vazquez

В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщил член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин в беседе с The Hill.
Конгрессмен убеждён, что Трамп не должен занимать пост главы государства. Он отметил, что президент является библейским персонажем Голиафом, но на него обязательно найдётся свой Давид.

Грин подчеркнул, что в течение ближайших 30 дней выдвинет импичмент Дональду Трампу, который, по его словам, не заслуживает занимаемого поста.

В настоящее время в США и нескольких странах Европы продолжаются крупные протесты против политики Трампа. Тысячи людей, среди которых члены профсоюзов, экологи, пропалестинские активисты и многие другие, вышли на улицы крупных городов.

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Маск выступил против политики Трампа
Маск: надеюсь на создание зоны свободной торговли между ЕС и США
06 апреля 2025, 05:04

Фото: iStock/BABAOUI CHOUAAIB

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что рассчитывает на создание зоны свободной торговли между Штатами и ЕС. Об этом предприниматель сказал во время видеозвонка на «Конгрессе Лиги» в Италии.
«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны перейти, на мой взгляд, в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли», — заявил Маск.

К тому же миллиардер поделился советом, который он озвучил Трампу. Маск похвалил свободу передвижения и трудоустройства в Евросоюзе, в связи с чем он предложил организовать это и в США.

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В Киеве генштабы Британии и Франции обсудили отправку «миротворцев» на Украину
06 апреля 2025, 04:42

Фото: iStock/3dmitry

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин встретился с коллегами из Франции и Украины в Киеве для обсуждения отправки миротворцев на Украину. Об этом сообщает министерство обороны Бриатнии.
«В рамках... усилий Великобритании по созданию коалиции желающих... начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве... Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — сообщили в ведомстве.

Имена представителей Франции и Украины не приводятся. Напомним, что идея об отправке миротворцев была озвучена европейскими лидерами после первых шагов сторон в целью остановить боевые действия. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, не все члены ЕС поддержали инициативу, однако для ее реализации в этом нет необходимости.

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Guardian: молодые украинцы боятся выдворения из США на фоне политики Трампа
06 апреля 2025, 04:17

Фото: iStock/Jon Rehg

Молодые Украинцы боятся выдворения из США на фоне иммиграционной политики президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.
«Я не хотел умирать молодым. Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить», — передает издание слова 20-летнего украинца Даниила.

Молодой человек приехал в США в возрасте 17 лет, когда Владимир Зеленский ввел запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В начале этого года его срок пребывания в Штатах истек, в связи с чем Даниил подал заявление на продление визы. Его пока не одобрили, поэтому украинец боится выдворения из страны.

Напомним, что Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока ужесточил иммиграционную политику страны.

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Bild: ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России
06 апреля 2025, 02:42

Фото: iStock/huettenhoelscher

Армия ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России. Об этом пишет издание Bild.
«Сценарий: нападение России на Запад. В кратчайшие сроки тысячи солдат НАТО должны быть переброшены из Западной Европы на Восточный фронт. Гамбург с его стратегически важным портом играет центральную роль», — говорится в сообщении.

Предварительно, к учениям привлекут до 800 тысяч солдат. Военные отработают перемещение в городе, оказание экстренной медицинской помощи, эвакуацию раненых и работу вертолетов над Гамбургом. Основной задачей учений станет не оборона инфраструктуры, а быстрый переброс войск в Польшу и страны Балтии в случае ЧС.

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Трамп: США ждут тяжелые времена из-за введения пошлин
06 апреля 2025, 02:27

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп предупредил граждан страны о тяжелых временах, которые наступят из-за введения торговых пошлин. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал Трамп.

Президент отметил, что Штаты не пострадали так сильно, как Китай. По утверждению Трампа, Поднебесная потеряла гораздо больше.

Напомним, что Дональд Трамп подписал закон о введении торговых пошлин на импорт из других стран. Минимальная ставка на иностранную продукцию составляет 10%. Часть государств столкнулась с повышенными тарифами, в том числе и Китай.

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