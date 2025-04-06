В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент Дональду Трампу

Фото: iStock/Alejo Vazquez
В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщил член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин в беседе с The Hill.
Конгрессмен убеждён, что Трамп не должен занимать пост главы государства. Он отметил, что президент является библейским персонажем Голиафом, но на него обязательно найдётся свой Давид.
Грин подчеркнул, что в течение ближайших 30 дней выдвинет импичмент Дональду Трампу, который, по его словам, не заслуживает занимаемого поста.
В настоящее время в США и нескольких странах Европы продолжаются крупные протесты против политики Трампа. Тысячи людей, среди которых члены профсоюзов, экологи, пропалестинские активисты и многие другие, вышли на улицы крупных городов.
Читайте также:
Маск выступил против политики Трампа
Трамп: США ждут тяжелые времена из-за введения пошлин
Guardian: молодые украинцы боятся выдворения из США на фоне политики Трампа
Грин подчеркнул, что в течение ближайших 30 дней выдвинет импичмент Дональду Трампу, который, по его словам, не заслуживает занимаемого поста.
В настоящее время в США и нескольких странах Европы продолжаются крупные протесты против политики Трампа. Тысячи людей, среди которых члены профсоюзов, экологи, пропалестинские активисты и многие другие, вышли на улицы крупных городов.
Читайте также:
Маск выступил против политики Трампа
Трамп: США ждут тяжелые времена из-за введения пошлин
Guardian: молодые украинцы боятся выдворения из США на фоне политики Трампа
Анастасия Чинкова