Guardian: молодые украинцы боятся выдворения из США на фоне политики Трампа

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что рассчитывает на создание зоны свободной торговли между Штатами и ЕС. Об этом предприниматель сказал во время видеозвонка на «Конгрессе Лиги» в Италии.