Guardian: молодые украинцы боятся выдворения из США на фоне политики Трампа

Фото: iStock/Jon Rehg
Молодые Украинцы боятся выдворения из США на фоне иммиграционной политики президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.
«Я не хотел умирать молодым. Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить», — передает издание слова 20-летнего украинца Даниила.
Молодой человек приехал в США в возрасте 17 лет, когда Владимир Зеленский ввел запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В начале этого года его срок пребывания в Штатах истек, в связи с чем Даниил подал заявление на продление визы. Его пока не одобрили, поэтому украинец боится выдворения из страны.
Напомним, что Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока ужесточил иммиграционную политику страны.
Читайте также:
Трамп: США ждут тяжелые времена из-за введения пошлин
WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин победил в торговой войне с Трампом
В США начались протесты против политики Трампа
Иван Мусатов